川普親任甘迺迪中心主席 首善藝文殿堂向「右」看

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國總統川普今天獲任命為甘迺迪中心（Kennedy Center）主席，在效忠他的董事會支持下，將他激進右派、反「覺醒文化」的標記帶進這座華府首屈一指的藝文殿堂。

法新社報導，川普7日宣布他將擔任甘迺迪中心主席，與此同時，他正忙於進行一連串顛覆城市和國家的政策變革，攻擊他認定是危險的自由主義人士、事業和政策。

甘迺迪中心是一座白色大理石建築，俯瞰波多馬克河（Potomac River），以已故總統甘迺迪（John F. Kennedy）命名。

正如川普的許多措施一樣，他的這項舉措前所未見：這是美國總統首次解除其前任的甘迺迪中心董事會主席職務，並親自擔任主席。

川普今天在自己的社群平台「真實社群」（Truth Social）貼文表示，他是由效忠他的新董事會一致選任，甘迺迪中心也發出聲明確認。

川普還引用自己身為總統的話說：「總統表示『很榮幸能擔任甘迺迪中心主席，尤其是能有這麼出色的董事會。我們將把甘迺迪中心打造成一個非常特別、令人興奮的地方！』」

這次任命也是川普另一種形式的報復手段，他希望在第2個任期內懲罰自己眼中的敵人。

川普在2017到2021年的第一個任期期間經常缺席甘迺迪中心的年度頒獎典禮，因為等待領獎的人士對他提出批評，還說如果川普出席，他們就不會出席。

根據「華盛頓郵報」報導，川普10日晚間在橢圓形辦公室告訴記者：「我們接管甘迺迪中心。我們不喜歡他們展示的物品和其他一些東西。」

「我將擔任董事會主席，我們將確保它運作良好，不會再搞什麼覺醒文化。」

川普7日猛烈抨擊甘迺迪中心，稱其過於自由，不符美國價值觀，同日還解雇擔任主席的魯班斯坦（David Rubenstein）以及董事會其他成員；億萬富翁魯班斯坦是支持民主黨的慈善家。

川普本週任命一個完全效忠於他的新董事會。新董事會表示長期擔任總裁的魯特（Deborah Rutter）已遭解僱。

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甘迺迪中心是美國國家交響樂團（National Symphony Orchestra）所在地，並提供戲劇、歌劇、喜劇和其他表演。

川普出任主席後，樂團藝術顧問、音樂家佛茲（Ben Folds）隨即宣布辭職。（譯者：屈享平/核稿：李佩珊）1140213