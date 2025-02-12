川普凍結外援 美國恐將軟實力拱手讓給中國

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國總統川普動手凍結幾乎所有外援資金這一步，在柬埔寨和庫克群島這兩個面積不大但位居戰略要地的國家看來，華府等於是自行放棄了讓美方發揮影響力的最有效工具之一。

法新社報導，在柬埔寨，境內危險的除雷工作雖在美國援外計畫幾乎全面喊停後被迫停工，但在中國介入補齊必要資金之後再度復工。

而在庫克群島，一個與紐西蘭存在「自由聯合」關係且親美的國家，總理布朗（Mark Brown）則是宣布有計劃前往北京簽署合作協議。

美國歷代政府都矢言要與中國一較高下，形容北京當局是華府在全球領導地位上唯一潛在競爭對手。

但川普接受顧問兼億萬富豪馬斯克（Elon Musk）建議，強迫美國國際開發總署（USAID）幾乎所有員工放假，等於終結了美國施展了數十年的「軟實力」其中關鍵一環。

川普非但毫無悔意，反而轉向「硬實力」：不僅不分敵友開徵關稅，為了達到目的甚至揚言動武，只要能拿下格陵蘭（Greenland），甘願槓上北大西洋公約組織（NATO）盟友丹麥。

在前總統拜登政府擔任USAID亞洲區助理署長的薛邁龍（Michael Schiffer）警告說，中國恐成為開發中世界的要角，主宰從公衛到治安等各項領域。

他說，美國會「先被擠到一旁納涼，一兩年之後就會訝異地討論著中國是如何將自我定位為拉丁美洲、非洲和亞洲的首選合作夥伴」。

「等到那個時候，一切都為時已晚。」

長久以來，美國在捐款上一向引領全球，2023年金額來到640億美元（約新台幣2.1兆元）。

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美國研究機構AidData政策分析負責人卡斯特（Samantha Custer）認為，鑒於北京當局聚焦於借貸和國家面臨的經濟逆風考驗，來自中國的援助資金能有多大筆，又能增加多少都很讓人懷疑。

儘管如此，她說，美國將很難克服自己不再是個可靠夥伴的印象，因此「就算中國不出一分力，也會是最後贏家」。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1140212