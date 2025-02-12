加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
公費流感疫苗增購10.5萬劑東洋得標 20日如期開打
首頁 / 國際
川普2.0
川普新政
新聞專題
川普新政2/200
首頁 / 國際

川普凍結外援 美國恐將軟實力拱手讓給中國

2025/2/12 13:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國總統川普動手凍結幾乎所有外援資金這一步，在柬埔寨和庫克群島這兩個面積不大但位居戰略要地的國家看來，華府等於是自行放棄了讓美方發揮影響力的最有效工具之一。

法新社報導，在柬埔寨，境內危險的除雷工作雖在美國援外計畫幾乎全面喊停後被迫停工，但在中國介入補齊必要資金之後再度復工。

而在庫克群島，一個與紐西蘭存在「自由聯合」關係且親美的國家，總理布朗（Mark Brown）則是宣布有計劃前往北京簽署合作協議。

美國歷代政府都矢言要與中國一較高下，形容北京當局是華府在全球領導地位上唯一潛在競爭對手。

但川普接受顧問兼億萬富豪馬斯克（Elon Musk）建議，強迫美國國際開發總署（USAID）幾乎所有員工放假，等於終結了美國施展了數十年的「軟實力」其中關鍵一環。

川普非但毫無悔意，反而轉向「硬實力」：不僅不分敵友開徵關稅，為了達到目的甚至揚言動武，只要能拿下格陵蘭（Greenland），甘願槓上北大西洋公約組織（NATO）盟友丹麥。

在前總統拜登政府擔任USAID亞洲區助理署長的薛邁龍（Michael Schiffer）警告說，中國恐成為開發中世界的要角，主宰從公衛到治安等各項領域。

他說，美國會「先被擠到一旁納涼，一兩年之後就會訝異地討論著中國是如何將自我定位為拉丁美洲、非洲和亞洲的首選合作夥伴」。

「等到那個時候，一切都為時已晚。」

長久以來，美國在捐款上一向引領全球，2023年金額來到640億美元（約新台幣2.1兆元）。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

美國研究機構AidData政策分析負責人卡斯特（Samantha Custer）認為，鑒於北京當局聚焦於借貸和國家面臨的經濟逆風考驗，來自中國的援助資金能有多大筆，又能增加多少都很讓人懷疑。

儘管如此，她說，美國將很難克服自己不再是個可靠夥伴的印象，因此「就算中國不出一分力，也會是最後贏家」。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1140212

#川普
#拜登政府
#柬埔寨
#紐西蘭
#華府
#北大西洋公約組織
#川普新政
川普
台積電鴻海熄火 台股震盪下跌94點失守5日線馬斯克：聯邦政府若不削減開支 美國將破產
布朗
無視紐西蘭警告 庫克群島總理訪中將簽戰略夥伴計畫
川普新政
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
連串行政命令遭擋 川普砲轟法官嚴重違規
24
更多編輯台推薦新聞：