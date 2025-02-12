加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
公費流感疫苗增購10.5萬劑東洋得標 20日如期開打
首頁 / 國際
川普2.0
川普新政
新聞專題
川普新政1/200
首頁 / 國際

馬斯克：聯邦政府若不削減開支 美國將破產

2025/2/12 14:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓11日綜合外電報導）獲美國總統川普任命負責刪減聯邦政府成本的科技億萬富翁馬斯克（Elon Musk）今天表示，美國如果不刪減開支，將走上「破產」一途。

法新社報導，執掌政府效率部（DOGE）的馬斯克在白宮和川普共同發表談話時，特別提到美國上個財政年度財政赤字高達1.8兆美元，且所要支付的國債利息極為高昂。

他告訴媒體，華府「別無選擇」只能出手削減聯邦開支，還說「這是必要之舉」。

川普近幾週來發布一連串命令，旨在削減聯邦開支。他大刀闊斧的計畫等於讓部分聯邦機構關門大吉、職員回家吃自己，所作所為的合法性已引發質疑，掀起一連串法律戰，更有些訴訟是尋求擋下反對派人士口中形容的非法奪權。

與此同時，馬斯克團隊則是穿梭於各大聯邦機構、凍結援助計畫，並力推削減人力。

一道概述政府效率部職權的行政命令，鉅細靡遺地描述聯邦人事削減計畫內容，包括限制各大機關於每4人離職才能補進1人。

這道命令也要求機關首長在填補懸缺時，需先與政府效率部商量。

被記者問及如何回應外界批評時，馬斯克表示，美國選民投票支持「政府大幅革新」，而這正是川普在造勢活動上提過的議題。

鑒於馬斯克同時握有太空探索科技公司（SpaceX）和電動車大廠特斯拉（Tesla），被問及潛在利益衝突時，他說將盡可能尋求公開透明。

google news透過 Google News追蹤中央社

馬斯克的職務之所以面臨批評，其中部分原因是他旗下的公司與美國政府有著規模龐大的合約。

政府效率部改革團隊可以透過美國財政部取得敏感數據，此事也引發批評人士的高度關注。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1140212

#川普
#太空探索科技公司
#特斯拉
#馬斯克
#白宮
#川普新政
川普
2太空人滯留太空站 NASA擬換太空船提前帶他們回來日相石破茂最快5月訪中 盼改善雙方關係
特斯拉
路透：川普削減外援之際 北京在非洲打造太空聯盟特斯拉上海儲能超級工廠投產
川普新政
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
川普凍結外援 美國恐將軟實力拱手讓給中國
19
更多編輯台推薦新聞：