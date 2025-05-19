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開箱老照片》時代雜誌創辦人亨利魯斯訪台

2025/5/19 07:00
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亨利魯斯（中）飛抵台灣，行政院政務委員蔣經國（左）親自接機。中央社記者陳永魁攝　49年5月19日
亨利魯斯（中）飛抵台灣，行政院政務委員蔣經國（左）親自接機。中央社記者陳永魁攝　49年5月19日
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（中央社網站）1960年（民國49年）5月19日：時代雜誌創辦人亨利魯斯訪台4天，並參加蔣介石、陳誠的總統、副總統就職典禮。

因父親是在中國的傳教士，亨利魯斯1898年生於山東，青少年時期才回到美國，後從耶魯大學畢業。1923年創辦時代雜誌，陸續創辦財星、生活等雜誌，為20世紀重要的媒體大亨。

亨利魯斯對中國懷有特殊感情，加上堅定的基督教信仰、共和黨立場，使其一生反對中共，強力擁護蔣介石政權。在他主導下，蔣介石登上時代雜誌封面的次數達10次之多。

亨利魯斯還發起成立「援華聯合會」、參與中國遊說團，在美國政界發揮影響力。妻子克萊兒魯斯則曾任眾議員、美國駐義大使。

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亨利魯斯的父親漢名路思義，曾任燕京大學副校長。東海大學著名的「路思義教堂」，即為亨利魯斯為紀念父親捐資興建。

想看更多亨利魯斯的照片，立即到中央社影像空間。1140519

#耶魯大學
#時代雜誌
#共和黨
#蔣介石
克萊兒魯斯（左2）及其媳婦克勞拉魯斯（左）訪台。中央社記者陳漢中攝　56年11月7日
克萊兒魯斯（左2）及其媳婦克勞拉魯斯（左）訪台。中央社記者陳漢中攝　56年11月7日
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