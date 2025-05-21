開箱老照片》台灣史研究先驅曹永和

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（中央社網站）1999年（民國88年）5月21日：第一屆傑出台灣文獻獎頒獎典禮上，台灣省主席趙守博頒發「終身文獻貢獻獎」給中央研究院院士曹永和。

曹永和生於日治時期（1920年），當時觀念以學醫為主流，堅持學文科的曹永和引來家族異樣眼光，台北州立第二中學畢業後便不再升學，因緣際會下進入台灣大學圖書館任職，他利用空暇自學，畢生致力歷史學術研究，成為第一位研究台灣史的中研院士。

曹永和主張，研究台灣史不必然依循連雅堂的台灣通史，擺脫漢人開發史的框架，提出「台灣島史」概念，被譽為「台灣史研究先驅」。

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曹永和還研究各國有關台灣史料，並學會古荷蘭、拉丁等9種語文，對研究台灣早期歷史具開創性，獲頒行政院文化獎章，以及荷蘭皇家勳章、日本政府敘勳授章，深受台、日、荷學界肯定。

想看更多曹永和的照片，立即到中央社影像空間。1140521