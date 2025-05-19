台灣美食國際巡迴講座前進巴西 推廣台灣美食

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（中央社記者唐雅陵聖保羅18日專電）為推廣台灣飲食文化，僑務委員會「台灣美食國際巡迴講座」17日至18日在巴西聖保羅僑教中心舉行，吸引聖保羅行政、立法、司法、媒體與僑界人士200餘人踴躍參與。

本次美食國際巡迴講座由巴西聖保羅國際傑人會策劃承辦，邀請穎嘉餐飲顧問公司執行長溫國智、穎嘉研發主廚陳瑞昌攜手上陣。

首日推出經典佳餚翡翠鮮蝦石榴包、貴妃牛肉、冠軍花生豆腐腦以及巴斯克起士蛋糕；翌日端上金牌一刀東坡肉、台式炸鮮蝦三明治、芝麻素脆膳、翡翠素東坡肉及千層胡椒餅，每一道都讓賓客回味無窮。

自2010年起，僑委會每年於5月至10月間遴選台灣各地餐飲菁英，展開全球巡講，以美食搭建僑胞與主流社會的文化橋梁。今年由溫國智擔任美洲一線主廚、陳瑞昌擔任主廚助理，兩人巡訪美國、加拿大、巴西、巴拉圭與智利等地。

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溫國智擁有35年廚藝資歷，曾榮獲中華民國十大傑出青年、新加坡廚藝世界大賽金牌等多項國際殊榮，數度受僑委會邀聘為國際巡迴講座主廚，致力推廣台灣美食，傳遞台灣之美。

駐聖保羅辦事處處長朱怡靜表示，這次活動未演先轟動，一位難求。台灣被譽為「美食天堂」，此次巡講展現台灣不同面向的「軟實力」，期待這趟美食之旅讓所有參與者留下美好回憶，更加深台灣與巴西人民彼此的文化連結。（編輯：陳慧萍）1140519

僑務委員會「台灣美食國際巡迴講座」17日至18日在巴西聖保羅僑教中心舉行，駐聖保羅辦事處處長朱怡靜（中）期待這趟美食之旅加深台灣與巴西人民彼此的文化連結。（駐聖保羅辦事處提供）中央社記者唐雅陵聖保羅傳真 114年05月19日

僑務委員會「台灣美食國際巡迴講座」17日至18日在巴西聖保羅僑教中心舉行，由穎嘉餐飲顧問有限公司執行長溫國智（左）擔任美洲一線主廚，穎嘉研發主廚陳瑞昌（右）擔任主廚助理。（駐聖保羅辦事處提供）中央社記者唐雅陵聖保羅傳真 114年05月19日