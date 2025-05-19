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大台北午後短暫雷陣雨 彰雲南高屏炎熱探逾36度

2025/5/19 08:16（5/19 08:22 更新）
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氣象署發布彰化、雲林、台南、高雄、屏東高溫燈號，預估氣溫達攝氏36度以上。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
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（中央社台北19日電）中央氣象署預報，今天各地多為多雲到晴，午後大台北、東北部等地區有局部短暫雷陣雨；各地高溫炎熱，發布彰化、雲林、台南、高雄、屏東高溫燈號，預估氣溫達攝氏36度以上。

氣象署預報，今天各地大多為多雲到晴，清晨至上午西半部沿海有零星短暫陣雨，午後大台北、東北部、東部地區及其他各地山區有局部短暫雷陣雨，山區易有局部較大雨勢，花東及恆春半島不定時有局部短暫陣雨。

溫度方面，氣象署預報，各地高溫約31至34度，中南部近山區可達36度左右或以上。中午前後雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；彰化縣為黃色燈號，預估氣溫達36度以上。

氣象署預報，澎湖為晴時多雲26至31度，金門為陰時多雲25至31度，馬祖有短暫陣雨或雷雨21至29度。金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

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根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天環境風場為偏南風至西南風，北部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。

其中，竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部空品區為「普通」等級。（編輯：戴光育）1140519

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