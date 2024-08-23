本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
委內瑞拉最高法院確認總統馬杜洛勝選 投票結果仍不公布難平爭議
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣1/300
首頁 / 生活

雙北等4縣市高溫上看36度 午後山區留意降雨

2024/8/23 08:38（8/23 08:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為午後觀光客在台北西門町商圈美食店家外排隊等待消費。（中央社檔案照片）
圖為午後觀光客在台北西門町商圈美食店家外排隊等待消費。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北23日電）中央氣象署預報，天氣高溫炎熱，發布雙北等4縣市高溫燈號資訊，今天中午前後台北市、新北市及桃園、屏東高溫上看攝氏36度，午後各地山區降雨機率高。

氣象署發布高溫

高溫燈號小百科

氣象局「高溫資訊」中的「高溫」定義，為地面最高氣溫上升至攝氏36度以上的現象，依據觀測或預測的氣溫高低與延續情形，分黃燈、橙燈、紅燈3等級。

  • 紅燈：氣溫達38度以上，且持續3天以上
  • 橙燈：氣溫達36度以上，且持續3天以上或單日氣溫達38度以上
  • 黃燈：氣溫達36度以上
看更多
關閉
燈號資訊，中午前後台北市、新北市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，桃園市、屏東縣為黃色燈號，高溫也可能達36度。

氣象署說，今天台灣各地及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴的天氣，高溫普遍為33至35度，局部可達36度左右，感受炎熱；午後在北部地區及其他近山區易有局部雷陣雨，且可能有大雨，尤其山區降雨機率較高。（編輯：陳政偉）1130823

（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
#高溫
#雷陣雨
#中央氣象署
延伸閱讀
氣候變遷影響心血管疾病 高溫大於34度中風風險增7月熱傷害就醫破千 吹冷氣喝涼飲留意心肌梗塞羅一鈞：非洲M痘疫情不單純致死率達5.5% 公費疫苗對象增2類腸病毒疫情反轉上升留意喉嚨腫痛症狀 估9月開學再有高峰慢地震是什麼？累積能量大不易察覺、可能加速大地震發生
最新天氣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
颱風珊珊生成對台無影響 雙北等5縣市防36度高溫
172.30.142.101
更多編輯台推薦新聞：