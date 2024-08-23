雙北等4縣市高溫上看36度 午後山區留意降雨
2024/8/23 08:38（8/23 08:53 更新）
（中央社記者汪淑芬台北23日電）中央氣象署預報，天氣高溫炎熱，發布雙北等4縣市高溫燈號資訊，今天中午前後台北市、新北市及桃園、屏東高溫上看攝氏36度，午後各地山區降雨機率高。
氣象署發布高溫
燈號資訊，中午前後台北市、新北市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，桃園市、屏東縣為黃色燈號，高溫也可能達36度。
高溫燈號小百科
氣象局「高溫資訊」中的「高溫」定義，為地面最高氣溫上升至攝氏36度以上的現象，依據觀測或預測的氣溫高低與延續情形，分黃燈、橙燈、紅燈3等級。
- 紅燈：氣溫達38度以上，且持續3天以上
- 橙燈：氣溫達36度以上，且持續3天以上或單日氣溫達38度以上
- 黃燈：氣溫達36度以上
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氣象署說，今天台灣各地及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴的天氣，高溫普遍為33至35度，局部可達36度左右，感受炎熱；午後在北部地區及其他近山區易有局部雷陣雨，且可能有大雨，尤其山區降雨機率較高。（編輯：陳政偉）1130823
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