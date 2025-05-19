僑界偕三太子挺台入世衛 楊懿珊：勿忘台先示警疫情

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓18日專電）世衛大會將召開，台灣未收到邀請函。大華府僑界與駐美公使楊懿珊今天在三太子助陣下於國會前呼籲正視台灣醫療貢獻，強調台灣於疫情期間率先禁止中國班機入境，第一時間示警，卻仍需為參與世衛而努力，令人難以想像。

世界衛生大會（WHA）19日至27日在瑞士日內瓦召開，衛福部至今尚未收到邀請函，但將持續與外交部一起努力到最後一刻。太平洋另一端的大華府僑界上午也在國會山莊前集結揮舞中華民國及美國國旗，表達勿將衛生及健康議題政治化的訴求。

台灣世界華人工商婦女企管協會總會副總會長白越珠指出，台灣的醫療系統展現在國際公共衛生領域中，提供實質貢獻的能力。無論是在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）因應方面展現的高度彈性與效率，或是在資源分享上的積極作為，台灣都證明自己是具高度價值的全球夥伴。

白越珠說，如果將台灣排除在世界衛生組織（WHO）外，台灣人民及整個國際社會都會面臨風險。

楊懿珊則指出，很難想像名為「世界」衛生組織的WHO，會將全球任何一位個體排除在外。

她表示，COVID-19疫情已經彰顯台灣在全球衛生體系中的角色。台灣是在疫情發生時第一個禁止來自中國的班機入境的國家，也率先向WHO示警世界出現異常，卻被忽略。疫情過後，台灣仍需為參與WHO而努力。

楊懿珊說，台灣雖然不屬於任何主要的國際組織，但仍致力扮演負責任的角色。更何況，台灣醫療體系是世界第一，人人可負擔也人人可及。「我們應該成為全球衛生體系的典範，我們也能做出貢獻。」

連年參與挺台入世衛活動的馬里蘭州州參議員林力圖（Clarence Lam）接棒指出，他是州參議會唯一的亞裔美國人，也是唯一的醫師，正因為這樣的身分，台灣加入WHO對他而言格外重要且深具意義。

他提到，今天這場聲援活動只距離美國衛生及公共服務部（US Department of Health and Human Services）幾百英尺。目前世界與美國面臨諸多挑戰，不只是疫情後的問題，還有禽流感、水資源安全、環境健康等全球性議題。

林力圖說，這些都是世界衛生大會工作的重點，與世界其他國家共同努力，這意味著讓所有國家都參與討論。「因此我們承諾年復一年地來到這裡，支持及倡議將台灣納入世衛組織。」

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世衛組織是聯合國所屬負責衛生事務的國際組織，1948年成立，總部設於瑞士日內瓦。2009年，世衛將台灣納入「國際衛生條例」（IHR）實施對象，且自當年起連續邀請台灣以「中華台北」名義的觀察員身分參加年度世衛大會。

不過，在中國施壓下，台灣自2017年起便未受邀出席大會。美國行政、立法部門近年以中國扭曲解讀聯合國大會第2758號決議為主論述，反制中國將台灣排除在國際組織之外。（編輯：陳慧萍）1140519