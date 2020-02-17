促轉會：林宅血案前一年 情治機關就有監控【報告全文】

（中央社記者王揚宇、游凱翔台北17日電）促進轉型正義委員會今天公布林宅血案調查報告；促轉會指出，情治機關對林宅確實有監控，並可區分為線人、裝設竊聽器、電話監聽及林宅周邊監視等4種不同監控手段。

此外，調查報告摘要中也提到，在林宅被嚴密監控的情況下，凶手竟能趁林家僅有稚齡雙胞胎在家的空檔，於光天化日的中午時分侵入林宅行凶，並逗留達80分鐘，然後全身而退。由犯罪情節而懷疑監控者與凶手有默契甚至合意，實屬合理。

西元1980年2月28日，時任台灣省議會議員、美麗島事件被告林義雄的母親游阿妹、7歲雙胞胎女兒林亮均、林亭均在台北市住家遭刺身亡，9歲長女林奐均重傷、經救治後生還，這樁震驚社會的「林宅血案」，案發地點目前已成為教會，但事隔多年，時至今日仍無法破案。

促轉會在2018年5月掛牌上路，將林宅血案、1981年台大教授陳文成案列為重點調查案件，並在今天下午於景美人權園區召開林宅血案調查報告記者會。

促轉會委員尤伯祥說，民間社會長期質疑此案是否為政治謀殺以及林宅是否受到國家監控，而在解嚴後，監察院針對「監控」展開調查，但相關機關皆否認，直到政治檔案條例上路後，相關檔案能夠解降密，才有今天的發現，而促轉會調查發現，「情治機關對林宅確有監控」。

促轉會調查報告指出，向國安局、國防部、警政署、調查局等機關調用檔案發現，確實有相關監控紀錄留存，監控機關至少包括國家安全局、警備總司令部、調查局、憲兵司令部及相關警察機關等，且監控樣態相當多元。

尤伯祥說明4種監控樣態，分為線人、裝設竊聽器、電話監聽及林宅周邊監視。線人部分，促轉會引用1979年2月14日調查局製作的情報報告，證明至少在1979年2月間，也就是命案發生的前一年，對林義雄的監控已深入至林義雄在自宅內的活動。

而在裝設竊聽器部分，促轉會表示，1979年12月13日美麗島大逮捕後，由於施明德脫逃，情治機關旋組成「獵明專案」緝拿施明德，為掌握其可能動態，於會議中布達「竊聽工作請積極進行，並以張俊宏、姚嘉文、林義雄等三位住宅為優先。」並在2日後具體分工，由憲兵司令部負責林義雄住宅的竊聽設備裝設任務。

尤伯祥說，雖然1996年間國安局回復監察院「從未對高雄事件涉嫌人林義雄及其家屬監控」，但刑事局會同各情治機關，於案發後組成的調查小組會議中，曾多次請國安局提供林宅電話紀錄及進一步資訊，而促轉會從首度揭露的檔案中，也發現國安局及警總分別製作的林宅電話監聽紀錄。

至於林宅周邊監視部分，促轉會指出，透過「防制陰謀分子政治暗流滋長計畫」及「一二一0專案後期治安特別措施」的規劃及執行要點可知，涉及美麗島事件的人士及家屬均在情治機關的監控規劃內。（編輯：蘇志宗）1090217

▲促轉會17日公布林宅血案調查報告。（促轉會提供）