更多編輯台推薦新聞：
影片／東非蝗災肆虐 你必須知道的5件事
國際

影片／東非蝗災肆虐 你必須知道的5件事

武漢肺炎病毒真面目 美公布新影像
國際

武漢肺炎病毒真面目 美公布新影像

影片／看齊Kobe曼巴精神 詹姆斯隊明星賽逆轉勝
運動

影片／看齊Kobe曼巴精神 詹姆斯隊明星賽逆轉勝

專題／去年就發現疫情苗頭 台廠中衛備戰守住一片天
產經

專題／去年就發現疫情苗頭 台廠中衛備戰守住一片天

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
新聞專題
林宅血案調查報告
1980年2月28日時任台灣省議會議員、美麗島事件被告林義雄住家發生凶殺案，時至今日仍無法破案。促轉會2020年2月17日公布調查報告，指凶嫌曾用林宅電話對外撥出，情治機關握有監聽錄音，但疑似在案發後遭銷毀。
林宅血案調查報告
新聞專題
林宅血案調查報告5/6

促轉會公布林宅血案報告 府：持續努力探尋真相

最新更新：2020/02/17 17:37
促進轉型正義委員會17日公布林宅血案調查報告，總統府發言人丁允恭（圖）說，政府將持續努力於真相的探尋與正義的落實。（中央社檔案照片）
促進轉型正義委員會17日公布林宅血案調查報告，總統府發言人丁允恭（圖）說，政府將持續努力於真相的探尋與正義的落實。（中央社檔案照片）

（中央社記者葉素萍台北17日電）促進轉型正義委員會今天公布林宅血案調查報告；總統府發言人丁允恭說，政府將持續努力於真相的探尋與正義的落實；轉型正義的實現，是為了真正治癒歷史的創傷，這應該超越黨派與政治認同，受到全民共同的支持。

西元1980年2月28日，時任台灣省議會議員、美麗島事件被告林義雄的母親游阿妹、7歲雙胞胎女兒林亮均、林亭均在台北市住家遭刺身亡，9歲長女林奐均重傷、經救治後生還，被稱為「林宅血案」，當時案發地點目前已成為教會，但事隔多年迄今仍未破案。

促進轉型正義委員會今天公布林宅血案調查報告，促轉會指出，林宅當年應受到嚴密監控，若要進入行凶應非常人所能為，應與情治系統有關；此外，凶嫌曾使用林宅電話撥出電話，情治機關曾握有監聽錄音，但疑似在案發後遭銷毀。

丁允恭今天受訪指出，促轉會的調查，透過對檔案的爬梳，讓威權體制下的歷史事實得以更進一步呈現。對這段歷史的警醒，才能真正鞏固國民對民主的信念、深化台灣民主持續發展的基礎，這也是政府推動促轉條例和政治檔案條例的目的。

他說，政府將持續努力於真相的探尋與正義的落實。「我們也相信，轉型正義的實現，是為了真正治癒歷史的創傷，這應該超越黨派與政治認同，而受到全民共同的支持。」（編輯：張良知）1090217

延伸閱讀
促轉會：林宅血案前一年 情治機關就有監控林宅血案調查 促轉會：不容排除威權政府涉案可能林宅血案 促轉會：情治機關握凶嫌關鍵錄音但遭銷毀【報告全文】

地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報