促轉會公布林宅血案報告 府：持續努力探尋真相

（中央社記者葉素萍台北17日電）促進轉型正義委員會今天公布林宅血案調查報告；總統府發言人丁允恭說，政府將持續努力於真相的探尋與正義的落實；轉型正義的實現，是為了真正治癒歷史的創傷，這應該超越黨派與政治認同，受到全民共同的支持。

西元1980年2月28日，時任台灣省議會議員、美麗島事件被告林義雄的母親游阿妹、7歲雙胞胎女兒林亮均、林亭均在台北市住家遭刺身亡，9歲長女林奐均重傷、經救治後生還，被稱為「林宅血案」，當時案發地點目前已成為教會，但事隔多年迄今仍未破案。

促進轉型正義委員會今天公布林宅血案調查報告，促轉會指出，林宅當年應受到嚴密監控，若要進入行凶應非常人所能為，應與情治系統有關；此外，凶嫌曾使用林宅電話撥出電話，情治機關曾握有監聽錄音，但疑似在案發後遭銷毀。

丁允恭今天受訪指出，促轉會的調查，透過對檔案的爬梳，讓威權體制下的歷史事實得以更進一步呈現。對這段歷史的警醒，才能真正鞏固國民對民主的信念、深化台灣民主持續發展的基礎，這也是政府推動促轉條例和政治檔案條例的目的。

他說，政府將持續努力於真相的探尋與正義的落實。「我們也相信，轉型正義的實現，是為了真正治癒歷史的創傷，這應該超越黨派與政治認同，而受到全民共同的支持。」（編輯：張良知）1090217