林宅血案 姚嘉文：軍方或警總藉此恐嚇反對人士

（中央社記者溫貴香台北18日電）與民進黨前主席林義雄一同因美麗島案被捕的總統府資政姚嘉文今天說，當年當局要他們聽話、認錯、懺悔就可以不用被判死刑，林宅血案後，讓他們相信「人都殺了，哪會對我們寬容」，軍方或警備總部藉此恐嚇反而得到反效果。

促進轉型正義委員會昨天公布林宅血案調查報告表示，情治單位曾有湮滅重要證據、對專案小組隱瞞案件相關資訊等作為，當年威權政府涉入本案的可能性不容排除，建議各機關應持續清查檔案，以利真相還原。

西元1980年2月28日，時任台灣省議會議員、美麗島事件被告林義雄的母親游阿妹、7歲雙胞胎女兒林亮均、林亭均在台北市住家遭刺身亡，9歲長女林奐均重傷、經救治後生還，被稱為「林宅血案」，當時案發地點目前已成為教會，但事隔多年迄今仍未破案。

與林義雄同案遭逮捕的姚嘉文上午在總統府受訪表示，這個應該是國民黨政府做的，搞不好凶手已經被滅口了。他說，像當時江南案發生時，凶手陳啟禮等人也很擔心會被滅口，所以才偷偷留下錄音帶。

至於誰是真凶，姚嘉文猜測是軍方、警備總部那邊的人，採取「江南案」的模式將人滅口，他們在中國大陸時就做過類似的事情。結果來了台灣後，還不學乖，到台灣還搞這一套，以為這樣可以恐嚇反對人士。

姚嘉文說，林宅血案發生後，對因美麗島事件被逮捕的人也起了「反作用」。因為，一開始當局用很多精力想要說服他們這些被關的人，「要政治解決」，要他們開庭合作、道歉、悔改，「搞不好就不用判刑、也不用判死刑。」

他進一步表示，被關後，後來因漁船走私、被關進來的船員告訴他們發生了林宅血案，「我們態度都改變了」，因為「沒有什麼政治解決，人都殺了，哪裡會對我們寬容，所以開庭後，我們大家的態度都很堅定。」

姚嘉文說，當時軍方或警總的人想要懲戒、恐嚇他們這些「反對分子」，認為他們會配合、會合作，所以就採公開審判方式，認為此舉對政府會達到有利宣傳的作用，結果，卻造成反效果，其中一項原因就是發生林宅血案，讓他們不想認罪。（編輯：林興盟）1090218