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林宅血案調查報告
1980年2月28日時任台灣省議會議員、美麗島事件被告林義雄住家發生凶殺案，時至今日仍無法破案。促轉會2020年2月17日公布調查報告，指凶嫌曾用林宅電話對外撥出，情治機關握有監聽錄音，但疑似在案發後遭銷毀。
林宅血案調查報告
新聞專題
林宅血案調查報告4/6

林義雄以傷心往事為由拒談血案 促轉會尊重

最新更新：2020/02/17 18:00
促轉會17日公布林宅血案調查報告，委員表示曾試圖訪談林義雄，但林與家屬以「不想再提起傷心往事」為由婉拒。圖為107年2月28日前民進黨主席林義雄（前中）出席義光教會追思禮拜。（中央社檔案照片）
促轉會17日公布林宅血案調查報告，委員表示曾試圖訪談林義雄，但林與家屬以「不想再提起傷心往事」為由婉拒。圖為107年2月28日前民進黨主席林義雄（前中）出席義光教會追思禮拜。（中央社檔案照片）

（中央社記者游凱翔、王揚宇台北17日電）促轉會今天公布林宅血案調查報告，委員尤伯祥、葉虹靈表示，曾試圖訪談林義雄，但林與家屬以「不想再提起傷心往事」為由婉拒，對此促轉會「百分之百尊重」。

西元1980年2月28日，時任台灣省議會議員、美麗島事件被告林義雄的母親游阿妹、7歲雙胞胎女兒林亮均、林亭均在台北市住家遭刺身亡，9歲長女林奐均重傷、經救治後生還，這樁震驚社會的「林宅血案」，當時案發地點目前已成為教會，但事隔多年後，時至今日仍然無法破案。

促轉會下午召開調查報告記者會，尤伯祥指出，林宅當年應受到嚴密監控，監控範圍甚至在林宅室內，若要進入行凶應非常人所能為，應與情治系統有關；此外，凶嫌曾使用林宅電話撥出電話，情治機關曾握有監聽錄音，但疑似在案發後遭銷毀。

媒體詢問，進行調查時是否曾經訪談林義雄。葉虹靈回應，促轉會在調查時曾經想要與林義雄的家人進行訪談，但林以「不想再提起傷心往事」為由婉拒，但有將這份調查報告的結論傳給林義雄，至於林有無任何想法，尚無法得知。

尤伯祥也說，林義雄不願再提及這件事的心情完全可以理解，而當年國家在調查這個案件時，不但沒有好好給予被害家屬真相，甚至還扭曲真相，說林義雄等人不配合調查，導致真相無法被揭露，這對於林家來說是很嚴重的傷害，因此對於林義雄與家屬對政府調查抱持不信任、不接受與不接觸是可以諒解的。（編輯：紀淑芳）1090217

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