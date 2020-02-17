林宅血案調查 促轉會：不容排除威權政府涉案可能【報告全文】

促轉會17日公布林宅血案調查報告表示，情治單位曾有湮滅重要證據、對專案小組隱瞞案件相關資訊等作為，當年威權政府涉入本案的可能性不容排除。圖為103年2月28日林義雄（前左）與各界代表在林家墓園追思，紀念林家祖孫。（中央社檔案照片）

（中央社記者游凱翔、王揚宇台北17日電）促轉會今天公布林宅血案調查報告表示，情治單位曾有湮滅重要證據、對專案小組隱瞞案件相關資訊等作為，當年威權政府涉入本案的可能性不容排除，建議各機關應持續清查檔案，以利真相還原。

西元1980年2月28日，時任台灣省議會議員、美麗島事件被告林義雄的母親游阿妹、7歲雙胞胎女兒林亮均、林亭均在台北市住家遭刺身亡，9歲長女林奐均重傷、經救治後生還，被稱為「林宅血案」，當時案發地點目前已成為教會，但事隔多年迄今仍未破案。

促轉會在2018年5月掛牌上路，將1980年的林宅血案、1981年的台大教授陳文成案列為重點調查案件，並在今天下午於景美人權園區的第一法庭，也就是當年美麗島事件的關鍵歷史場景，召開林宅血案的調查報告記者會。

促轉會委員尤伯祥今天表示，台灣社會對林宅血案的發生，長期存在一種猜測，就是此案並非單純的刑事案件，而是「政治謀殺」，而歷年來林宅血案的調查都未能回應「林宅是否受國家監控」的問題，因此促轉會也對此作為另一項調查重點。

促進轉型正義委員會17日在國家人權博物館景美紀念園區第一法庭舉辦「林義雄宅血案」調查報告記者會，促轉會代理主委楊翠（中）、委員葉虹靈（左）、委員尤伯祥（右）出席。中央社記者謝佳璋攝 109年2月17日

尤伯祥指出，林宅受到嚴密監控，甚至監控已深入林義雄在自宅內的活動，若要進入行凶非尋常人所能為，應與情治系統有關。

另外，林宅血案發生隔天的「撥雲專案」會議中，刑事局一名組長曾表示，凶嫌在案發時曾用林宅電話撥打電話至「金琴西餐廳」尋找一名叫「王春風（或王春發）」的民眾，但對方未接聽就掛斷，當時專案小組研判這通電話極有可能是凶嫌所撥打。

促轉會表示，從檔案顯示，案發時凶嫌曾使用林宅電話對外撥出，情治機關曾掌握有這通錄有凶嫌聲音的監聽錄音帶，但促轉會持續追蹤後發現，國安局內部簽文顯示，此電話錄音疑似在案發後遭到銷毀，在在顯示林宅血案調查受到情治系統嚴重妨礙，也強化威權統治當局涉入此案的嫌疑。

至於錄音帶遭銷毀的原因，尤伯祥認為，情治機關為案件的主導者，或因掌握情報默許案件發生並湮滅證據；也有可能情治機關在案發後才知情，但因凶手與情治機關有所聯繫，或錄音帶內容對情治機關甚至威權統治當局有負面影響，因此遭銷毀；最後，也有可能是錄音帶遭銷毀純屬意外。

針對當時國安局對於關鍵錄音帶遭銷毀的說法，尤伯祥指出，國安局稱不知道林宅發生血案並不可信，因為國安局從當天的電話監聽便知道林宅發生凶殺案，且在案發當天，時任國安局長就已得知林宅血案發生。

尤伯祥表示，「撥雲專案」人員在案發後就認定此案為政治謀殺，但在沒有任何合理根據的情況下，就假定是黨外人士或國際陰謀份子所為，因此全力朝此方向偵辦，鎖定了澳洲學者家博（J. Bruce Jacobs）；另外，在沒有任何理由情況下，完全放棄思考能在林宅被監控下侵入行凶者與監控者有所關聯的可能性。

因此可以推斷，專案人員辦案的基本立場，就是「只有國家的敵人會犯林宅血案這種政治謀殺，國家不可能會犯下這種罪行」，只能朝黨外或國際陰謀份子調查，不能往國家、政府方向去調查，「這是先射箭後畫靶的行為」。

對於有無鎖定任何有關凶嫌的特徵、姓名等資訊。尤伯祥指出，無論是已經解密、未解密的資料，目前都無法掌握是誰所為。

促轉會委員兼發言人葉虹靈也說，國安局解密相關檔案的同時，援引政治檔案條例第8條第2項規定，以部分檔案內容有嚴重影響國家安全或對外關係之虞，而須於檔案屆滿50年後（2030年）才開放閱覽，建議國安局等機關對於已解密檔案的應用限制應限縮到最小範圍，以便利社會使用，而目前國安會已請國安局檢討當中。（編輯：蘇志宗）1090217

▲促轉會17日公布林宅血案調查報告。（促轉會提供）