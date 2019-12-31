檔案徵集開放有成 政治檔案長度逾2410公尺

（中央社記者潘姿羽台北31日電）政府今年政治檔案徵集及開放成效顯著提升，國發會檔案管理局今天發布新聞稿指出，截至今年底，政治檔案典藏累計長度逾2410公尺，且單108年新增入藏量就高達1383公尺，較以往成長2倍。

檔案局表示，今年度在強化徵集保存、檢討機密檔案、加速開放應用等主軸上，都有相當成效。

強化徵集保存方面，檔案局指出，政治檔案典藏量累計總長2410公尺，且108年移轉入藏的長度倍增；另外，也持續整理完成450萬頁數位化，並推動政治檔案全文影像上網工作，不僅加速檔案公開，對於政府推動落實轉型正義、達到社會和解的目的，更向前邁進一步。

政府也積極檢討機密檔案，檔案局表示，民國108年7月24日政治檔案條例公布施行後，便協同各機關進行政治檔案解密工作，機密檔案由7萬2287案又292件，減少為1798案又3件，解密率達97.5%。

開放應用方面，檔案局已啟動「先閱覽、抄錄，後複製」服務機制，提高檔案應用便利性；此外，依據政治檔案條例給予檔案當事人最大開放範圍，同時兼顧第三人個人隱私，也簡化機密檔案解密程序，並要求各機關無法律依據不得規避解密，同時實施屆滿30年檔案可先提供閱覽抄錄等，以加速政治檔案公開。

檔案局已在國家檔案資訊網設立政治檔案應用專區（https://aa.archives.gov.tw/PoliticsSearchIndex.aspx ），持續公開政治檔案全文影像上網，累計已逾30萬頁，並提供使用者以關鍵字查詢方式，讓使用者快速地查找所需檔案；截至目前，政治檔案提供民眾應用累計765萬餘頁及機關檢調累計802萬餘頁。（編輯：林孟汝）1081231