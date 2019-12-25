陳文成案檔案50年後才能閱覽 錄音帶仍下落不明

針對陳文成命案最新調查進度，促轉會25日表示，當年警總關鍵錄音帶仍下落不明；相關檔案則因「有嚴重影響國家安全或對外關係之虞」，50年後才能提供外界閱覽。圖為1993年立法院舉行「陳文成教授死因追查聽證會」。（中央社檔案照片）

（中央社記者游凱翔台北25日電）針對陳文成命案最新調查進度，促轉會今天表示，當年警總關鍵錄音帶仍下落不明；另外，事隔40年後，國安局原列「永久保密」的相關檔案11月已完成解密，但因「有嚴重影響國家安全或對外關係之虞」，50年後才能提供外界閱覽。

促進轉型正義委員會下午發布新聞稿表示，陳文成是在西元1981年7月2日遭警總約談，隔天就被發現陳屍台大校園，因此釐清陳文成最後1天的行蹤，成為重要調查方向。

促轉會指出，在國安局發現的新檔案中，不少資料為首度出土，同時在府、院協助下、加上「政治檔案條例」完成立法，原列「永久保密」檔案已在上個月完成解密。

但促轉會說，檔案雖然已解密，但國安局依「政治檔案條例」規定，因為「有嚴重影響國家安全或對外關係之虞」，應於檔案屆滿50年後，才能提供外界閱覽，因此目前無法完整對外開放，未來將協調國安局重新檢視檔案內容，期盼早日開放檔案。

促轉會也指出，根據當年警總說法，約談陳文成的過程長達12小時以上、談話過程平和，但可佐證的錄音帶卻從未對外公開、家屬也從未聽過，回顧檔案可知，警總在案發後不久就製作出錄音帶譯文，但促轉會調查後發現，譯文內容並不完整。

因此，促轉會急需取得完整原始錄音，以嘗試釐清約談得過程，是否如警總官員宣稱的平和，因此尋找錄音帶的最後下落，是重要調查項目。

促轉會提到，根據最新的檔案發現，案發當年9月21日，陳文成在美任教的卡內基美隆大學統計系主任狄格魯特教授、法醫魏契曾來台重新檢視陳文成的屍體，隔日兩人參加一場由警總總司令汪敬煦主持的餐會，席間警總曾播放一段據稱是約談最後15至20分鐘的錄音。

兩人返美後，狄格魯特10月提出一份報告，除列入對陳文成死因的看法之外，也對中華民國政府提出幾點建議。在新解密的檔案中，留存國安局針對這份報告所提的研析意見公文，當中就狄格魯特建議「警總約談錄音刪除涉及他人及敏感部份，安排家屬聆聽」部分，認為可藉此「安撫家屬」，在公文上可清楚看到國安局長官「後協調警總辦理」批示。

促轉會指出，這也是錄音帶最後一次現身於公文書的紀錄，直到監察院在1994年重啟調查時，已經找不到完整原始錄音帶了，到底警總有沒有對錄音帶做「後製」無法得知，但可確定的是，至少在這個時候，錄音帶應該都還存在，只是後續調查就再也找不到這關鍵的錄音帶了。（編輯：蘇龍麒）1081225