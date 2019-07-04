政治檔案條例三讀 陳菊：追求真相才能弭平傷痕

（中央社記者溫貴香台北4日電）立法院臨時會院會今天三讀通過政治檔案條例，總統府秘書長也是美麗島事件當事人陳菊說，追求真相並不是為了鬥爭或報復，而是要反省過去體制的錯誤、撫慰歷史傷痛，讓台灣社會和解共生；追求真相才能弭平傷痕。

陳菊日前接受中央社專訪時表示，陳文成案與林宅血案是謀殺案，與國家機密應永久保密無關，國安局將逐案重新檢視檔案的機密等級與保密期限，兼顧轉型正義及國家安全，依法適當處理。

立法院臨時會院會今天三讀通過政治檔案條例，規定政府應於施行日起6個月內完成政治檔案的清查；政黨、附隨組織等拒絕將審定的政治檔案移交為國家檔案者，最重可罰新台幣500萬元。

另外，政府機關（構）、政黨、附隨組織或黨營機構對所保管的政治檔案，以毀棄、損壞、隱匿的方式或致令不堪用者，處5年以下有期徒刑。

陳菊晚間在臉書發文以「時間或許可以癒合傷口，但只有真相才能弭平傷痕」為題表示，昨天是陳文成博士被發現逝世在台大校園的38週年。今天，政治檔案條例終於在立法院三讀通過。

陳菊說，38年來，陳文成博士的家人朋友始終無法完整地得知，摯愛的親人為何被捕、失蹤、甚至喪命。許多白色恐佈時期受迫害的當事人及他們的親屬，也是如此。

她表示，政治檔案條例的通過，就是要賦予政府法律的工具，彙整因為威權時代黨國不分而散落各處，或是被任意列為機密的政治檔案，盡可能拼湊出當時人們受到不公不義壓迫的真相。

「我身為美麗島事件的當事人」，陳菊說，深刻體會到白色恐佈給受難者及家屬的苦痛，追求真相並不是為了鬥爭或報復，而是要反省過去體制的錯誤、撫慰歷史的傷痛，讓台灣社會和解共生，一起攜手走向未來。（編輯：林沂鋒）1080704