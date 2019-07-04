政治檔案條例 府：落實轉型正義無關政治傾軋

（中央社記者溫貴香台北4日電）總統府發言人張惇涵今天表示，感謝立法院三讀通過政治檔案條例，國家轉型正義落實的目的，是為了真正撫平創傷，提醒曾經的傷痛，切莫再犯同樣的錯誤，並非針對一人一黨，也無關政治的傾軋。

立法院臨時會院會今天三讀通過政治檔案條例，規定政府應於施行日起6個月內完成政治檔案的清查；政黨、附隨組織等拒絕將審定的政治檔案移交為國家檔案者，最重可罰新台幣500萬元。

另外，政府機關（構）、政黨、附隨組織或黨營機構對所保管的政治檔案，以毀棄、損壞、隱匿的方式或致令不堪用者，處5年以下有期徒刑。

總統府發言人張惇涵晚間表示，感謝立法院三讀通過政治檔案條例，從檔案解密到釐清真相，進一步伸張人權保障，國家轉型正義的落實往前再邁出一大步。

總統府要再次強調，轉型正義的落實，是國家在民主鞏固、深化過程中最重要的基礎工程，更是國人所高度期待。

張惇涵表示，無論在制度上的改革、政策上錯誤的導正，把屬於人民的公義與資產還歸人民，這些都是國家轉型正義落實的目的，轉型正義的存在，是為了真正撫平創傷，提醒我們曾經傷痛，切莫再犯下同樣的錯誤，並非針對一人一黨，也無關政治的傾軋，過程中也期待所有朋友一起來努力。（編輯：鄭雪文）1080704