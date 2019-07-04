政治檔案條例三讀 陳文成基金會籲盡速解密

（中央社記者溫貴香台北4日電）立法院今天三讀通過政治檔案條例，陳文成博士紀念基金會董事長楊黃美幸表示，遲來正義，但條例規定機密檔案應於機關完成政治檔案清查後6個月內完成解降密檢討，她認為，太慢，1個月內陳文成的相關檔案應解密。

立法院臨時會院會今天三讀通過政治檔案條例，規定政府應於施行日起6個月內完成政治檔案的清查；政黨、附隨組織等拒絕將審定的政治檔案移交為國家檔案者，最重可罰新台幣500萬元。

另外，政府機關（構）、政黨、附隨組織或黨營機構對所保管的政治檔案，以毀棄、損壞、隱匿的方式或致令不堪用者，處5年以下有期徒刑。

財團法人陳文成博士紀念基金會董事長楊黃美幸下午受訪表示，陳文成命案是政治性質的刑事案件，1980年代3大政治案件分別是，1980年林宅血案、1981年陳文成命案、1984年江南案，江南案因發生在美國，當時調查後真相就很清楚，陳文成命案糾結了38年究竟他殺或自殺，至今真相不明。

楊黃美幸表示，陳文成命案發生後，海外發起募款要成立陳文成基金會就是因為死因不明，執政當局不同意用陳文成的名字成立基金會，到了2000年才用陳文成名義成立基金會。

她表示，陳文成命案與林宅血案對於海內外台灣人都是非常震撼的案子。對於政治檔案條例完成三讀一事，楊黃美幸表示，這是遲來的正義，若法案三讀後還要經過半年的清查，她認為，太慢了，總統蔡英文承諾要盡速解密，她主張應於1個月內解密，6個月太長了。（編輯：蘇志宗）1080704