政治檔案條例三讀 陳文成林宅血案有望解密

（中央社記者余祥台北4日電）立法院今天三讀通過政治檔案條例。促轉會表示，外界所關心的國安局「永久保密」檔案，未來必須經過國家安全會議同意，否則就不能列為永久保密。

有關陳文成案，促轉會表示，將持續密切與國安局協調，分批檢視過去未曾對外揭露的機密檔案。促轉會接下來將優先推動上述相關檔案的解密，並在過去6次調查的基礎上，規劃約訪若干重要、但過去未曾觸及的關係人，期待能逐步釐清陳文成遇害的真相。

立法院三讀通過政治檔案條例，促轉會透過新聞稿表示，政治檔案條例為促轉條例的配套法案，對於政治檔案的徵集、解密、應用開放有特別規範，有助於還原歷史真相，是台灣推動轉型正義過程中的重要一步，促轉會並感謝朝野立委支持。

促轉會也特別說明對促轉會業務有重要影響的條文，包括檔案徵集、檔案解密、保障當事人附卷權、壓迫體制資訊揭露等。

在檔案徵集方面，政府機關應於6個月內完成政治檔案的清查，並於指定期限內移轉為國家檔案。

在檔案解密上，機密檔案保密超過30年以上，若無法律依據者，視為解除機密，並簡化解密流程。

促轉會說，過往機關以行政規則層次的「文書處理手冊」或函釋延長檔案保密期限的作法將走入歷史，此外，機密檔案應於機關完成政治檔案清查後6個月內完成解降密檢討，若經檢討後仍列為「永久保密」者，應報請上級機關同意。

前民進黨主席林義雄（前）家中血案發生至今39年，他2月28日與許多親友前往林家墓園獻花追思。（中央社檔案照片）

對外界關注的陳文成命案和林宅血案被列為「永久保密」，促轉會進一步說明，目前外界關心的國安局「永久保密」檔案，就必須經過國家安全會議同意，否則就不能列為永久保密。

在保障當事人附卷權方面，賦予檔案當事人對於檔案內容認為有錯誤或不完整者時，能夠申請加註補充意見附卷。

在壓迫體制資訊揭露方面，政治檔案中所載公務員、證人、檢舉人及消息來源姓名、化名、代號及職稱，應提供閱覽、抄錄或複製，以落實還原歷史真相。

促轉會表示，政治檔案的徵集、解密及開放應用是還原歷史真相的基礎工作，政治檔案條例的立法有助於進一步完善相關工作所需的前置作業，促轉會也會與檔案管理局合作，期能加速條例中所定各項工作的進行。

陳文成是台大數學系校友，在美國拿到博士學位，積極資助民主運動，民國70年返台探親，7月2日遭到警備總部約談，7月3日被發現陳屍於台灣大學研究生圖書館旁。

促轉會表示，相對於過往辦案單位多將陳文成案當成刑事案來調查，促轉會從轉型正義的政府自省出發，積極檢視過去官方，尤其是情治單位在這起案件中的角色與責任

總統府秘書長陳菊日前指出，陳文成案與林宅血案是謀殺案，與國家機密應永久保密無關，國安局將逐案重新檢視檔案的機密等級與保密期限，兼顧轉型正義及國家安全，依法適當處理。（編輯：林沂鋒）1080704