藍指政治檔案條例是鬥爭 綠駁助事實真相呈現

（中央社記者王揚宇台北4日電）立法院臨時會院會今天三讀通過政治檔案條例。國民黨立委曾銘宗說，這是為了選舉操作，現行法規已能處理政治檔案開放問題；民進黨立委柯建銘說，這是轉型正義最後一塊拼圖，只有真相才有和解。

今天三讀通過的政治檔案條例共有17條條文，規範政治檔案的徵集、整理、保存及開放應用事項，由國家發展委員會檔案管理局辦理，對於拒絕移交或毀損政治檔案有罰則，也規定相關解密程序。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，假設此條例的立法目的，是要進行轉型正義，開放政治檔案公開真相、促進社會和解，國民黨舉雙手贊成，但其實大部分的政治檔案在政府機關內，依照現行的國家機密保護法等規定，每年都可以來檢視處理以及開放，民進黨政府為何不做。

曾銘宗指出，而且今天通過的條例中，有些條文涉及憲法賦予的財產保障問題，若要強行徵收、沒收政治檔案，有違憲的疑慮，民進黨要通過這個法，純粹是為了選舉操作。

國民黨立法院黨團首席副書記長陳宜民則認為，民進黨推出的政治檔案條例，是要對國民黨進行政治鬥爭，也沒有進步性。

民進黨立法院黨團總召柯建銘說，政治檔案條例是轉型正義最後一塊版圖，二二八事件、林宅血案、陳文成事件等歷史謎團，相信所有人民都想了解，過去用國家安全把它掩蓋住，也被個資法、國家情報工作法、檔案法、國家機密保護法等掩蓋這些不堪回首的過去，今天通過這個法，「以後就全部可以看」，不希望大家用政治操作的角度來窄化這件事情。

民進黨立委尤美女指出，要發現歷史真相才能促進和解，政治檔案條例是要透過檔案解密，讓事實真相呈現出來。

民進黨立法院黨團幹事長管碧玲則說，社會要和解，建立的基礎是在政治檔案可以被徵集、閱讀、公開應用，所以請大家要用人權的觀點來看，政治檔案條例不是鬥爭、清算的工具。

親民黨立委周陳秀霞說，制定此條例最重要目的，是希望讓政治檔案透過完整的制度來蒐集、保存、管理、應用，要達到還原歷史真相、促進社會和解，加速促進轉型正義，但這要特別謹慎，不要讓外界認為這部法令是要來清算、鬥爭特定人士，造成社會另一波衝突分裂。

時代力量立委林昶佐表示，為何要有政治檔案條例，是因為受害者與社會大眾想了解威權時期發生的事件真相，在調閱檔案時遇到很多系統性問題，這次立法是把系統性問題做完整的通盤解決。（編輯：林孟汝）1080704