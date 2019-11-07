陳文成檔案12月出版 國史館長：研判是他殺

總統府國史館長陳儀深7日表示，12月將出版陳文成檔案，他看過相關檔案後，「研判是他殺，因為他的狀況不可能是自殺」。（中央社檔案照片）

（中央社記者溫貴香台北7日電）總統府國史館長陳儀深今天答復立委管碧玲詢問陳文成到底是他殺或自殺一事表示，今年12月將出版陳文成檔案，他看過相關檔案後，「研判是他殺，因為他的狀況不可能是自殺」。

立法院司法及法制委員會上午邀請總統府秘書長陳菊進行總統府民國109年度工作計畫及收支預算報告，民進黨立委段宜康、管碧玲、尤美女等人關切轉型正義相關議題包括陳文成命案、林宅血案等政治檔案解密相關事宜。

陳儀深表示，預計今年12月出版陳文成檔案。管碧玲詢問，陳文成到底是自殺還是他殺，陳儀深說，就判讀而言還缺少國安局尚未解密那一小部分，真正的全貌還需要那部分的機密檔案解密，但國史館認為不需要等到完全拿到後再來出版。

陳儀深說，資料裡面最珍貴的是7月2日那天陳文成被偵訊超過6小時，到底談了什麼。新出版的檔案資料有將其譯成文字，從裡面可以看出來的是情治單位詢問心態及陳文成的不安，但對於自殺或他殺，還要看調查報告中有關於屍體狀況。

陳儀深說，「我自己的研判是他殺，因為他的狀況不可能是自殺。但如果有更核心部分直接看到，可能會更有把握」。陳儀深會後受訪表示，偵訊6小時有6卷關鍵錄音帶，12月將公布錄音帶的譯文。

尤美女質疑，陳文成命案與林宅血案怎麼會跟國家情報來源有關，除非案子是國外情報人員幹的，因此要求與國家機密檔案無關，應該解密。

國安會秘書長李大維表示，目前國安局有491卷還列為永久保密，依照政治檔案條例規定，國安局必須在明年1月26日前將未解密檔案報到國安會，如果國安局還認為要永久保密，應報到國安會，國安會必須在明年7月26日前，通知國安局是否同意列為永久解密，經過國安會審查，認為沒有這個需要，國安局就必須解密。

陳菊說，過去這些檔案都被列為國家機密。但今年7月立法院通過政治檔案條例，所有政治檔案必須在半年內解密，除非報到國安會、國安局認為影響到國家安全，才不得解密。

陳菊說，她有信心，現在的國安會與威權時代的國安會不一樣，對於社會高度期待，希望讓一些檔案透明公開，讓事實真相大白，國史館與國安會對陳文成檔案及若干被列為機密的檔案，現在都在努力中。

尤美女詢問，國家人權委員會若設在監察院，因民進黨長期主張廢監察院，若將國家人權委員會設在監察院又被質疑擴權。陳菊表示，站在總統府立場，非常樂見國家人權委員會設置在監察院，但問題設於監察院對於人權的保障是否進一步的發展，希望未來立法院朝野協商有一個比較好的結果。

此外，段宜康說，廢國史館提案是故宮博物院院長吳密察向他建議，總統的文件與檔案應該保存，但文物為何要保存。他表示，這是一件小事情，但凸顯執政價值沒有堅持，這是怠惰、是錯誤，委員會只好排一次審查好好辯論這個案子。（編輯：蘇龍麒）1081107