美麗島案判決遭撤銷 陳菊：在我心中我自始無罪

（中央社記者王承中、溫貴香、葉素萍台北30日電）總統府秘書長陳菊今天針對自己列在促轉會公布的刑事有罪判決撤銷名單表示，「在我心中，我自始無罪」，終於得到國家認證，儘管晚了40年，仍然感到欣慰。

促轉會今天公布第四波刑事有罪判決撤銷名單，共2006人，包含「自由中國」雜誌社成員馬之驌、傅中梅（傅正）、劉子英、雷震，及「美麗島」雜誌社成員姚嘉文、呂秀蓮、林弘宣、張俊宏、陳菊、黃信介、施明德，以及因涉及「匪諜吳泰安事件」遭逮捕而引發橋頭事件的已故前高雄縣長余登發，還有因民主台灣聯盟案入獄的作家陳映真（陳永善）、藝術家吳耀忠等人。

總統府秘書長陳菊晚間在臉書分享中央社報導與照片，照片是1980年3月18日美麗島軍法大審，張俊宏、黃信介、陳菊、姚嘉文、施明德、呂秀蓮、林弘宣等7人出庭。照片中軍警環繞氣氛肅殺，施明德卻面帶笑容，其餘6人則是神情凝重。

陳菊表示，「在我心中，我自始無罪」，終於得到國家認證，儘管晚了40年，仍然感到欣慰。

施明德則說，當初他們是反抗不義的外來政權，是多高貴的行為，現在促轉會的作法好像「恢復你名譽、你們是有罪」，這是站在蔣家的立場看事情。

施明德表示，美麗島事件在1990年李登輝連任總統時已特赦，宣告美麗島事件判決無效，美麗島事件早就處理過了。他認為，促轉會要做的事情包括，恢復正義，公布真相，例如，前總統陳水扁任內批示美麗島事件、林義雄滅門血案和陳文成命案等三大案「永久保密」，真相是什麼，當年是誰密告他，取得鉅額獎金，讓牧師高俊明被抓，至今仍不知道。

施明德說，今天是泰源事件五烈士被槍決的日子，促轉會應該要去榮耀這些人。

1980年3月18日美麗島軍法大審，七名被告左起張俊宏、黃信介、陳菊、姚嘉文、施明德、呂秀蓮、林弘宣到庭。（中央社檔案照片）

促轉會發言人葉虹靈告訴中央社記者，促轉會希望在掛牌一週年前夕，做到刑事有罪判決撤銷公告，會跟其他機關協調塗銷政治受害者的前科紀錄，受害者的政治檔案也會註記已經公告撤銷罪名，7月會辦理正式的儀式。

葉虹靈表示，針對美麗島事件等檔案解密，促轉會持續與國安單位協調當中，一有結果會立刻跟外界報告。

1950年代，雷震發行「自由中國」雜誌，提倡民主人權，並籌組反對黨「中國民主黨」。1960年9月4日，警備總部以涉嫌為匪宣傳、知匪不報等罪名，逮捕雷震、傅正等人。

民主台灣聯盟案發生於1968年7月31日，陳映真、李作成、吳耀忠、陳述孔等人，利用日本駐台大使館的外交郵件進口左派書籍傳閱，遭政府指控組織民主台灣聯盟，並以「預備顛覆政府」罪名逮捕。

「橋頭事件」則發生在1979年，余登發父子遭情治單位認定涉及「匪諜吳泰安事件」，被依「知匪不報」等罪逮捕，引發黨外人士群起抗議遊行，要求立即釋放余登發父子，並訴求反對政治迫害。

同年12月，以美麗島雜誌社成員為核心的黨外人士，組織群眾上街頭訴求民主自由，與前往鎮壓的軍警爆發衝突，包括施明德在內的多名黨外人士被逮捕、審判。（編輯：謝佳珍）1080530