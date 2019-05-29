促轉會發布紀錄片 還原80年代校園監控歷史[影]

促轉會29日發布紀錄片「不是自己寫的日記」，找來80年代在校園中被監控的當事人閱覽當年的監視檔案。（圖取自facebook.com/twtjc）

（中央社記者游凱翔台北29日電）促轉會今天發布紀錄片「不是自己寫的日記」，並找來80年代在校園中被監控的當事人閱覽當年的監視檔案，根據民國72年的統計資料，全國大專校園內共超過5000名的「監控者」。

行政院促進轉型正義委員會上午在臉書粉絲團播出9分鐘「不是自己寫的日記」紀錄片，邀請80年代校園監控的當事人閱覽監視檔案，同時這也是政府首度對當事人揭露並邀請閱覽，不但具備重要歷史意義，更是還原真相的重要一步。

促轉會透過新聞稿指出，影片中的3名主角，當年都曾因接觸大學異議性社團而成為當局監控對象。曾因政治案件入獄的楊碧川出獄後，在許多大學社團擔任台灣史講師，被監控期間長達20年；謝穎青台大法律系畢業後，監控持續到入伍後未曾間斷，服役期間的書信也被完整記錄；林國明於台大社會系就讀期間，社團活動與校園參與等活動紀錄均載於監控卷中。

促轉會表示，這些受訪者在影片中提及「線人」如何被吸收、他們如何被記錄，而因此恐懼、憤怒、無奈的心情。

促轉會也說，過去外界對白色恐怖的理解，多聚焦軍事審判案件，但對監控體制的理解十分模糊，往往流於「人人心中有小警總」、「隔牆有耳」的警戒。促轉會已逐步揭露威權政府曾透過教育行政系統、情治與國民黨合作的校園監控工作，例如72年的統計資料，全國大專校園內的佈建人數超過5000人以上。

促轉會表示，未來將持續釐清監控體制的運作面貌，在檔案的基礎上，透過調查與研究，逐步還原歷史真相，啟動對於加害體制參與者的責任追究討論，帶動社會的反思與反省。（編輯：林興盟）1080529