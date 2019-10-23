林宅血案與陳文成案 邱國正：不解密會啟人疑竇

國安局長邱國正23日回應陳文成案、林宅血案的政治檔案解密進度，表示這兩案他看過後認為如果沒有解密會啟人疑竇，該公開就公開。圖為1993年立法院舉行「陳文成教授死因追查聽證會」。（中央社檔案照片）

（中央社記者王揚宇台北23日電）民進黨立委段宜康今天在立法院聯席會議詢問陳文成案、林宅血案的政治檔案解密進度；國安局長邱國正說，已提供資料給促轉會，這兩案他看過後認為，如果沒有解密會啟人疑竇，該公開就公開。

立法院司法及法制委員會、外交及國防委員會聯席會議今天併案審查陸海空軍軍官士官任職條例部分條文修正草案等案，邀請國防部副部長張冠群、國家安全局長邱國正等人報告並備質詢。

段宜康質詢指出，邱國正上任國安局長那天，總統蔡英文在臉書發文要求，包括林宅血案、陳文成命案、美麗島事件等相關政治檔案，仍有一部分的檔案被國安局列為永久保密，希望國安局與促進轉型正義委員會密切配合，積極推動解密，段宜康詢問這些檔案的解密進度為何。

國安局長邱國正（前）23日表示陳文成案跟林宅血案已經配合促轉會提供資料，未來會依據政治檔案條例相關規定，在期限內，該解密就會解密。中央社記者施宗暉攝 108年10月23日

邱國正表示，陳文成案跟林宅血案已經配合促轉會提供資料。另有國安局官員補充說明，包括陳文成案、林宅血案等20案（80卷），已在8月28日提供給促轉會，但目前尚未解密，未來會依據政治檔案條例相關規定，在期限內，該解密就會解密。

段宜康說，能否解密是國安局的權責，除非是涉及到情報員的機密，不然其他關於國內異議分子的政治偵蒐都應該解密；陳文成案、林宅血案若繼續列密，難保外界懷疑這兩案是國安局授意進行，或者是國安局明明知道凶手是誰，但要保護凶手。

邱國正說，自己有看過這兩個案子，他覺得假如沒有解密會啟人疑竇，因此會朝這個方向去做，但解密或不解密，要考量現在還在工作的人，解密後是否會造成洩密等影響，這一定要過濾，若沒這種影響，他個人認為該公開就公開。

段宜康也提到，在未解密的政治檔案中，其中有一案是「唐文標案」，而唐文標在台大等校教書時，與余光中等人掀起論戰，形成鄉土文學論戰的濫觴，檔案中有無牽扯到當時文壇前輩的檢舉內容，段宜康要求國安局應評估是否需要繼續列密，否則都應解密。（編輯：紀淑芳）1081023