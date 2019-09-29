陳文成等政治檔案解密 2020年1月有答案

（中央社記者游凱翔台北29日電）促轉會今天表示，針對陳文成命案、林宅血案等永久保密的機密案件，國安局將以促轉條例等為法源依據，檢討解、降密；目前仍在檢討中，預定明年1月會有答案，促轉會樂觀其成。

陳文成命案、林宅血案等被列為永久保密的機密案件，據了解，國安局曾以國家機密保護法為由拒絕解密，事後檢視法條後，認為已有促轉條例、政治檔案條例為法源基礎，因此將有限度的解密。

國家安全局今天表示，對於促轉會調閱檔案一向秉持「最大開放、最小限制」精神，並依「政治檔案條例」及上級機關指導檢討降、解密。

促轉會發言人葉虹靈接受中央社訪問時表示，促轉會日前向國安局調閱政治檔案，國安局以「永久機密」為由不願提供，但7月時已獲准進入國安局查閱林宅血案、陳文成命案、美麗島事件等檔案，這些機密檔案數量共約2000件，並來自17個政府機關。

葉虹靈也說，「查閱」不等於「解密」，促轉會7月時查閱的檔案內容，有部分資訊涉及尚未解密，因此以馬賽克等方式遮蔽，無法得知事件的全貌。

葉虹靈指出，為了讓民眾能閱覽這些真相，國安局目前正在檢討解、降密的期程，尤其針對永久保密的機密資料，國安局也會與國安會進行討論，國安局預計明年1月會有答案，促轉會對此樂觀其成。（編輯：謝佳珍）1080929