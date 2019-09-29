更多編輯台推薦新聞：
台裔女政治家董繼玲 談近距離接觸8位美國總統
國際

台裔女政治家董繼玲 談近距離接觸8位美國總統

北京閱兵群像：有期待有疑惑 有熱情有冷漠
兩岸

北京閱兵群像：有期待有疑惑 有熱情有冷漠

專題／人工流產公投引論戰 墮胎權誰說了算？
專題

專題／人工流產公投引論戰 墮胎權誰說了算？

統一發票7-8月千萬獎號碼：45698621
生活

統一發票7-8月千萬獎號碼：45698621

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
颱風米塔逼近 晚間8時30分發布陸上警報
首頁 / 重點新聞

陳文成等政治檔案解密 2020年1月有答案

最新更新：2019/09/29 18:05
促轉會表示，針對陳文成命案、林宅血案等永久保密的機密案件，國安局將以促轉條例等為法源依據，檢討解、降密。圖為1993年立法院舉行「陳文成教授死因追查聽證會」。（中央社檔案照片）
促轉會表示，針對陳文成命案、林宅血案等永久保密的機密案件，國安局將以促轉條例等為法源依據，檢討解、降密。圖為1993年立法院舉行「陳文成教授死因追查聽證會」。（中央社檔案照片）

（中央社記者游凱翔台北29日電）促轉會今天表示，針對陳文成命案、林宅血案等永久保密的機密案件，國安局將以促轉條例等為法源依據，檢討解、降密；目前仍在檢討中，預定明年1月會有答案，促轉會樂觀其成。

陳文成命案、林宅血案等被列為永久保密的機密案件，據了解，國安局曾以國家機密保護法為由拒絕解密，事後檢視法條後，認為已有促轉條例、政治檔案條例為法源基礎，因此將有限度的解密。

國家安全局今天表示，對於促轉會調閱檔案一向秉持「最大開放、最小限制」精神，並依「政治檔案條例」及上級機關指導檢討降、解密。

促轉會發言人葉虹靈接受中央社訪問時表示，促轉會日前向國安局調閱政治檔案，國安局以「永久機密」為由不願提供，但7月時已獲准進入國安局查閱林宅血案、陳文成命案、美麗島事件等檔案，這些機密檔案數量共約2000件，並來自17個政府機關。

葉虹靈也說，「查閱」不等於「解密」，促轉會7月時查閱的檔案內容，有部分資訊涉及尚未解密，因此以馬賽克等方式遮蔽，無法得知事件的全貌。

葉虹靈指出，為了讓民眾能閱覽這些真相，國安局目前正在檢討解、降密的期程，尤其針對永久保密的機密資料，國安局也會與國安會進行討論，國安局預計明年1月會有答案，促轉會對此樂觀其成。（編輯：謝佳珍）1080929

延伸閱讀
蔡總統：陳文成等案重新檢討解密 還原真相促轉會撤銷白色恐怖罪名 陳菊：追求民主無罪二二八事件轉型正義報告 薛化元：年底前出版
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報