蔡總統：陳文成等案重新檢討解密 還原真相

（中央社記者葉素萍、顧荃台北7日電）總統蔡英文今天表示，對社會各界關心的美麗島事件、陳文成命案等案件被列為永久機密的檔案，她會依據日前通過的政治檔案條例，領導國安單位一一重新檢討機密等級，盡可能還原真相。

促轉會日前公布第四波刑事有罪判決撤銷名單，包含「美麗島」雜誌社成員、前副總統呂秀蓮、總統府秘書長陳菊、前民進黨主席施明德及「自由中國」雜誌社成員雷震等在內，共2006人。

「平復司法不法之第三、四波有罪判決撤銷公告儀式」今天在喜來登大飯店（國防部軍法處看守所舊址）舉行，在蔡總統見證下進行重生之名儀式，開啟象徵威權遺緒的牢籠，由蔡總統摘下花朵獻給美麗島政治受難者代表陳菊；總統、行政院長蘇貞昌等人一一獻花給政治受難者。

蔡總統致詞提到，政治受難者蔡寬裕等人從1980年代開始，爭取平反，拚到頭髮都白了，政府才在法律上還了大家一個公道，但她必須說，「我們推動轉型正義的速度確實是不夠快，我們必須要加緊來做」。

蔡總統表示，她先前跟大家保證，轉型正義雖然遲到但從現在開始絕對不會缺席，從去年到現在，促轉會持續與時間賽跑，陸續公布四次撤銷有罪判決的名單，現在一共5837位在威權統治時期曾經受到政治迫害的前輩，終於徹底擺脫了罪名、前科，裡面包括二二八受難者、白色恐怖時期為了主張民主或是因為讀了幾本書就被羅織罪名的受難者，另外也有當時政府權力鬥爭下的犧牲者，例如孫立人將軍相關案件。

蔡總統提到，無論案件當事人是本省籍、外省籍還是原住民，也不論當時政治理念或政黨屬性有多少的不同，凡是在威權統治時期，政府侵害人權錯誤的判決，都要把他們徹底平反，這是轉型正義要做的第一件事。

此外，她表示，轉型正義也必須盡可能還原歷史真相，把過去檔案攤開在陽光下，確認責任歸屬，真正記取教訓。

蔡總統說，日前行政院立法院攜手努力讓政治檔案條例三讀通過，這部法律賦予政治檔案徵集、整理、開放、應用更明確的法源，對於社會各界關心的美麗島事件、陳文成命案等案件被列為永久機密的檔案，她會依據政治檔案條例，領導國安單位一一重新檢討機密等級，把該還原的真相，盡可能來還原。

她認為，只有推動轉型正義的社會工程，還原了真相，記取了教訓，台灣社會才能克服歷史的傷痛，成為更加成熟的民主共同體；這次公告撤銷有罪判決的名單，有很多敬重的民主前輩，因為民主前輩一代又一代為理想不斷奮鬥，於是台灣與台灣人的命運被改變了，台灣終於成為今天民主的台灣。

蔡總統說，殷海光在1960年代的自由中國曾有一句話，自由民主人權保障的要求，不會永遠被霸占權力的少數人所阻止，台灣的民主經驗證實了這一點。

她說，今年是美麗島事件40週年，藉這個機會她要向所有民主前輩說聲謝謝，她也感謝政治受難者現身說法讓大家更深刻體會受難者在這數十年間所經歷的痛苦。

蔡總統表示，她知道，撤銷這些判決不足以平反受難者心裡的創傷，「因為確實各位沒有犯罪，我們撤銷只是撤銷了你的罪名，但是我們必須告訴社會大眾、全體國人與所有的受難者，你們沒有犯罪，你們是勇敢的，我們要謝謝你們」。

她強調，會繼續努力讓陽光照耀在美麗島，讓沉冤的積雪都融化，讓台灣的民主更加茁壯，更有自信立足在世界上。（編輯：黃國倫）1080707