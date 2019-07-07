促轉會撤銷白色恐怖罪名 陳菊：追求民主無罪

促轉會7日舉辦第3次刑事有罪判決撤銷公告儀式，總統府秘書長陳菊（左2）也在除罪名單中，總統蔡英文（左3）贈花給撤銷白色恐怖罪名的陳菊，在場眾人鼓掌見證。中央社記者鄭傑文攝 108年7月7日

（中央社記者顧荃、葉素萍台北7日電）促轉會今天舉辦第三次刑事有罪判決撤銷公告儀式，總統府秘書長陳菊也在除罪名單中。她說，追求自由民主沒有罪，很多政治犯與家屬等了一輩子，就是希望這一天來臨。

促進轉型正義委員會日前公布第四波刑事有罪判決撤銷名單，包含「美麗島」雜誌社成員、前副總統呂秀蓮、總統府秘書長陳菊、前民進黨主席施明德及「自由中國」雜誌社成員雷震等在內，共2006人。

促轉會下午以「跨世代見證」為主軸，為第三、第四波撤銷名單上的政治受難者舉辦公告儀式。包括總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、立法院長蘇嘉全、監察院長張博雅、文化部長鄭麗君、促轉會代理主委楊翠等人出席見證。

陳菊以政治受難者身分出席致詞。她說，今天舉行儀式的喜來登飯店，曾是國防部軍法局、戒嚴時期警備總處的看守所，讓很多政治犯聞風喪膽的「青島東路三號」，她走進來的心情特別嚴肅。

陳菊說，白色恐怖時期，很多政治犯在這裡被收押，等待審判跟執行，有些人短暫停留，就被送到馬場町刑場槍斃，留下未竟的人生理想與冤獄，在另一個世界叫天天不應，非常悲傷，留給大家無限的痛苦、不捨跟遺憾。所以當她知道她的名字在這次判決撤銷的公告裡，她沒有任何喜悅。

陳菊表示，前總統李登輝1990年特赦美麗島事件，但她與政治犯當年的付出、歲月、擔心受怕、家人的擔憂，這些苦痛都無法回復。軍法看守所搬到景美後，她就在那裡被收押，她的罪名是懲治叛亂條例的唯一死刑。經過這麼多年能平反除罪，很多政治犯與家屬，等了一輩子就是希望這一天來臨。

她說，當年追求自由民主沒有罪，追求台灣公平、社會正義不應該背負罪名。她今天看到政治犯跟家屬垂垂老矣，他們不應該背負著罪名離開這個世界。透過今天公開儀式，讓社會了解，大家願意面對社會和歷史的傷痛，期待台灣社會真正開啟社會和解的機會。她非常懷念雷震，美麗島世代一起努力幾十年，大家一棒接一棒，沒有退縮。

今天同樣公告除罪的政治受難者陳欽生說，他在名單裡看到自己的名字，應該非常開心，「但我無法接受，我相信許多人跟我一樣的心情，因為我根本沒有罪，為什麼我要接受這個除罪」。

陳欽生說，今天國家公開赦免他的罪，但他心裡還有創傷，還有疑問，當年為什麼要把他打入黑牢、真相在哪裡、加害者在哪裡，這些都需要澄清。他很開心立法院通過政治檔案法，這是一項大禮，呼籲相關單位儘速配合檔案解密，讓真相大白，不要讓受苦受難的前輩帶著遺憾離開世界，希望促轉會能繼續為政治受難者爭取合情合理的賠償。

政治受難者蔡寬裕致詞表示，今天的儀式還給他們公道，他要代表政治受難者及家屬向蔡總統、立委道謝；先前促轉會歷經東廠事件，但仍忍辱負重，完成工作，政治受難者家屬要向促轉會工作人員深深道謝。

蔡寬裕說，曾有人問他，台灣是否有可能再發生二二八事件，他說若台灣被中國併吞，可能會再發生，所以香港人說「今天的香港就是明天的台灣」，這是台灣人的借鏡，希望大家團結打拚，顧這塊鄉土，這是他們這些老人將入棺木時最大的願望。

實踐大學教務長歐陽慧剛以白色恐怖受難者第二代的身分出席致詞。他說，他的父母都是白色恐怖冤獄的受難者，父親歐陽劍華原本在金門當小學校長，因為一句批評前總統蔣經國的話，被關了9年，母親張常美在18歲求學期間，被以「參加叛亂組織」的罪名判刑12年。

歐陽慧剛說，今天父母的罪名終於獲得撤銷，他們在監獄中相知相惜，組成家庭，育有4名子女，「某種弔詭的意義上，我們真的是白色恐怖的後代」。他的雙親是本省與外省人的結合，所以政治迫害不會分省籍，族群撕裂是一個假議題。他衷心希望自由民主能夠在台灣傳承下去。

促轉會代理主委楊翠致詞表示，促轉會去年5月31日掛牌成立至今 ，一路上確實經歷很多風雨，但從未放棄、從未停下腳步，也沒有放棄釐清真相、追求公義與社會和解的決心，因為這是促轉會的責任，因為這樣的堅持，今天已完成5837位的前輩的刑事有罪判決撤銷公告的作業。

她說，促轉會在此基礎上，加緊還原歷史的腳步，因為唯有一起誠實面對過去，才能共同攜手走向未來，促轉會繼續努力 一起完成台灣轉型正義工程的歷史性任務。（編輯：林沂鋒）1080707