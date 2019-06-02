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1239萬不當黨產納特種基金 用於社福人權教育等

最新更新：2019/06/02 19:41

（中央社記者游凱翔台北2日電）促進轉型正義委員會今天表示，經黨產會函覆，不當黨產追回新台幣1239萬餘元，依促轉條例納入特種基金，作為社福、轉型正義及人權教育等用途，但目前仍待行政院核定。

行政院促轉會今天表示，行政院不當黨產處理委員會追討國民黨及附隨組織等不當黨產，處分金額共約687億元，但被處分人不服提訟，目前僅追回1239萬9008元，而這筆錢將依促轉條例規定納入特種基金，4月10日召開跨部會協商會議後，5月已將基金設置計畫書函送行政院，目前仍待行政院核定。

促轉會表示，國發會檔案局分配25%（309萬元），用於推動政治檔案的開放應用；教育部20%（247萬元），用於推動人權教育；衛福部20%（247萬元），用在提供長照、心理、社福相關專業人員政治暴力創傷療癒培訓計畫。

國家人權博物館20%（247萬元），將用於推動人權繪本共讀、政治受難者藝術創作工作坊；法務部10%（123萬元），用於推動司法人員人權教育增能培訓；促轉會5%（62萬元），用於推動基金行政管理、其他轉型正義相關事項。（編輯：林興盟）1080602

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