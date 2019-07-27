二二八事件轉型正義報告 薛化元：年底前出版

（中央社記者侯姿瑩台北27日電）二二八事件紀念基金會董事長薛化元今天表示，預計今年底前可出版中文版的二二八轉型正義報告，明年出版外文版的報告；報告的考核完成是二二八轉型正義工作的另一個重要開端。

財團法人二二八事件紀念基金會、促進轉型正義委員會今、明兩天合辦「台灣二二八事件真相與轉型正義國際研討會」。薛化元開幕致詞時表示，預計今年年底前可出版中文版的二二八轉型正義報告，明年出版外文版的報告；未來出版的報告內容將提供給促轉會參考。

薛化元指出，等到二二八轉型正義報告考核完成，並不是二二八轉型正義工作的結束，而是二二八轉型正義工作另一個重要的開端，未來仍有很多重要相關資料需要追索。

他說，官方推動二二八的平反工作從1990年代開始，持續不斷進行；不過，很遺憾，數十年來，還有很多受難者家屬仍活在陰暗之中。真相挖掘、責任探究、記取歷史教訓是很重要的工作方向。

促轉會代理主任委員楊翠致詞時說，有關推動國家轉型正義，促轉會跟基金會是夥伴關係，未來將持續在社會對話等方面合作。

楊翠提到，過去一年來，促轉會經歷各樣風波，面臨內部、外部的困難，仍持續努力，沒有停止；她感謝在座大家沒有放棄促轉會。

楊翠表示，政治檔案條例通過後，促轉會近期已進入國安局查閱有關林宅血案、陳文成命案等檔案，約有2000件檔案。促轉會預計8月開始進行跟這2個案件相關的訪談。

她提到，促轉會是任務型單位，時間只有2年，但轉型正義的工作需要長期進行。6月到韓國參訪、進一步了解當地轉型正義的工作後，她深深覺得，促轉工作要有長期規劃；明年5月促轉會法定任務時間結束後，未來如何持續進行轉型正義的工作，是促轉會接下來需要持續思考的問題。

國史館館長陳儀深在研討會以「台灣人在二二八事件中的兩條路線―處理委員會vs.武裝抵抗」為題發表文章。他說，這篇文章主要是進一步探討當時台灣的菁英、進步青年在二二八事件中的反應。

根據論文摘要，陳儀深指出，先前有學者將民代仕紳為主組成的「處理委員會」，看成是和平妥協的方式，與武裝路線的「進步青年」對立。

不過，他認為，處委會與武裝路線難以截然二分；二二八武裝行動的參與者中，青年和學生占了相當的部分，而處理委員會可以被理解為民代、仕紳階層的反抗方式，有別於學生、青年，他們通常提出謹慎的訴求避免踩到紅線。但不論是處委會或是進步青年的武裝行動，事後都受到不同程度的清算。

根據議程，研討會也邀請歐素瑛、吳俊瑩、許文堂、何義麟、劉恆妏、林正慧、薛化元、平井新等專家、學者發表文章。（編輯：郭萍英）1080727