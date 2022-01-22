蔣經國圖書館成立 蔡總統：歷史定位由人民決定

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（中央社記者賴于榛台北22日電）總統蔡英文今天出席經國七海文化園區暨蔣經國總統圖書館開幕典禮，她致詞表示，盼透過圖書館提供資料，讓台灣社會更深入了解，也能更公正的評價，有助於化解台灣社會分歧。

這場開幕典禮，朝野領袖包括蔡總統、前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲、親民黨主席宋楚瑜等人都出席參加。

蔡總統表示，感謝主辦單位的邀請，這不僅是對現任總統的尊重，更代表一種更開放的態度，來面對台灣社會對蔣經國主政時期的各項政策、事件記憶及評價。

她指出，透過圖書館的資料，可讓台灣社會深入了解，更公正評價，有助於化解分歧，否則在台灣，蔣經國永遠只是一部分的蔣經國，有些人記得經濟發展和安全感，另外有些人只記得蔣經國帶來的威權體制。

蔡總統指出，台灣戰後發展的經驗都應該被記錄下來，歷史能鑑往知來，有錯誤之處要引以為鑑，有值得學習之處也要借鏡，透過這些不同面向的歷史事件，更深入認識蔣經國歷史定位。

蔡總統說，台灣人民如今看待政治領袖方式，已經和過去完全不同，台灣從威權走向民主，社會對蔣經國歷史定位有許多討論；她認為，每一位總統的歷史定位，都應該由人民決定。

位於台北市大直北安路的「經國七海文化園區」今天開幕，園區包括已故前總統蔣經國在台唯一保存的故居「七海寓所」，以及首座總統圖書館，一窺蔣經國的家庭生活和史實文物。（編輯：張良知）1110122

經國七海文化園區22日開幕，園區設置全台首座總統紀念圖書館「蔣經國總統圖書館」，館內完整收藏前總統蔣經國生平事蹟檔案、文獻、文物等資料，未來園區將持續推動相關主題研究活動及史料展覽，同時建置數位資料庫，推動台灣現代化經驗研究。中央社記者謝佳璋攝 111年1月22日

經國七海文化園區22日正式開幕，首座總統紀念圖書館「蔣經國總統圖書館」也同時亮相，透過影音史料、文獻和文物，呈現前總統蔣經國的生平和重要事蹟。中央社記者謝佳璋攝 111年1月22日