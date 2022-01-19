蔣經國在台唯一保存故居 七海寓所掀神祕面紗

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「經國七海文化園區」將於22日開幕，開園後將開放前總統蔣經國故居「七海寓所」，民眾未來可入內參觀，體驗蔣經國的日常生活。中央社記者劉冠廷攝 111年1月19日

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（中央社記者劉冠廷台北19日電）「經國七海文化園區」將於22日開幕，前總統蔣經國居住19年的「七海寓所」也將正式對外開放，讓民眾走進蔣經國的起居生活；此處也是蔣經國邀集政府官員討論國家重大政策的地方，深具歷史意義。

七海寓所為蔣經國及家人在台灣居住最久的住所，蔣經國在民國58年遷入，直到過世，共住了19年。妻子蔣方良則繼續居住至民國93年過世。

七海寓所是兩層樓建築，一樓供會見外賓、家族聚會使用，二樓則為蔣經國辦公場所及與妻子蔣方良的日常起居空間。室內空間除了外賓餽贈的賀禮，最多的是家人的生活照。

蔣經國國際學術交流基金會主任秘書宋翠英受訪表表示，七海寓所本是海軍招待美國第七艦隊的招待所，蔣經國個性樸實，寓所中的家具也是當年搬進來後，就一直用到現在，許多家具都是一修再修。

宋翠英說，七海寓所中不論是餐廳、書房都能看到蔣經國母親毛福梅的照片，可看出蔣經國孝順的一面；餐廳的陳設也相當簡單，蔣經國一般與蔣方良用餐是用圓桌，兩人對坐，西式長方桌是節慶時，家人返家才使用。

寓所2樓是起居室，蔣經國去世後，蔣方良仍繼續居住在此，因思念蔣經國與孩子，放了許多照片。蔣經國的臥房，館方基於尊重蔣家人決定，暫時未對外開放。

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此外，在蔣經國總統圖書館中，民眾除了可以看到蔣經國的編年史、用品、書畫、珍貴相片外，也陳列出蔣經國民國59至68年12篇高仿真的複製日記。

圖書館館長胡曉真受訪表示，蔣經國一輩子都在寫日記，因此精選出12篇，還附有美國胡佛研究所學者的解說，讓民眾能了解日記背後的時空環境與思路。（編輯：黃國倫）1110119