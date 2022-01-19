一窺蔣經國生活和文物 七海文化園區22日開幕

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「經國七海文化園區」將於22日開幕，首座總統圖書館，蔣經國總統圖書館也座落在園區中，未來民眾可入內參觀。中央社記者劉冠廷攝 111年1月19日

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（中央社記者劉冠廷台北19日電）位於台北市大直北安路的「經國七海文化園區」將於22日開幕，園區包括前總統蔣經國在台唯一保存的故居「七海寓所」，以及首座總統圖書館，一窺蔣經國的家庭生活和史實文物。

蔣經國國際學術交流基金會與中華信望愛基金會103年4月11日與台北市政府簽訂「台北市政府徵求民間自行規劃申請參與投資經國七海文化園區OT暨BOT案」合約，共同負責興建與營運的工作。蔣經國基金會未來負責營運蔣經國總統圖書館以及管理七海寓所，中華信望愛基金會負責營運七海園區遊客中心。

「經國七海文化園區」將於22日正式開幕，蔣經國國際學術交流基金會今天上午邀請媒體到園區參觀，園區蔣經國故居「七海寓所」，以及蔣經國總統圖書館，館藏包括蔣經國的日記、書畫、照片等。另寓所前的「七海潭」，結合周邊山景，景色優美。

蔣經國國際學術交流基金會主任秘書宋翠英受訪表示，園區共有3棟建築，分別是原來的七海寓所，以及新建的遊客中心與圖書館；去年就全部完工，因疫情關係，延到今年1月22日才正式開幕。

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至於蔣經國總統圖書館，宋翠英說，館中有2個陳列廳，展出重點包括家庭生活，以及蔣經國的書畫、日記等；館藏除了蔣經國相關外，也有漢學研究，希望未來圖書館可以成為漢學研究的平台。

宋翠英說，七海寓所是市定古蹟，會有些限制，加上內部空間也不大，希望民眾進入後，盡量以保護古蹟為原則，同時也會做參觀人數的限制，現場則會邀請志工進行導覽的服務。（編輯：黃國倫）1110119

「經國七海文化園區」將於22日開幕，開園後將開放前總統蔣經國故居「七海寓所」，民眾未來可入內參觀，體驗蔣經國的日常生活。中央社記者劉冠廷攝 111年1月19日