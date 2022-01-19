蔣經國資料庫上線 文告講稿、政情報告全公開[影]

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（中央社記者賴于榛台北19日電）國史館今天發表前總統蔣經國資料庫，5萬5000筆資料中，包含當年文告講稿、日記、政情報告等；館長陳儀深指出，蔣經國任內是台灣威權鬆動階段，相關資料已齊備。

國史館今天舉行前總統蔣經國資料庫線上直播發表會。國史館指出，身為總統、副總統文物管理條例主管機關，也是總統、副總統檔案史料最多的機關，因此蒐集國內外文字與多媒體資料，藉由學術角度整編，推出蔣經國總統資料庫，以總統為中心，了解國家發展歷程。

國史館官網已有歷任總統資料庫頁面，包含歷史上的此刻、總統動態剪影、總統文告講稿等資訊，但目前已完成部分，則為前總統蔣經國的資料庫。

蔣經國資料庫共有5萬5千筆資料，內容包括政府機關典藏檔案、蔣經國先生全集、大事長編、手札、旁人對蔣經國的回憶文獻摘抄，以及部分「蔣經國日記」公共事務內容類抄、政情報告等資訊。

國史館也示範如何使用資料庫，例如於蔣經國資料庫搜尋「黃信介」，將獲取包含1973年至1987年期間，蔣經國在立法院備詢時相關答覆，以及對黨外人士所做的情蒐、輿論報導、政情報告等史料，共有30筆相關資訊。

資料庫中也有多項主題，其中事件與專題，將蔣經國早年經歷、軍事與外交、台灣政治、社會與經濟與主題地圖分門別類，可見蔣經國外島巡視足跡，及相關作為。國史館說，盼透過多種檔案資料的解讀，用立體的方式，讓使用者了解歷史脈絡。

陳儀深說，前總統蔣中正與蔣經國相關資料都齊備，但先完成蔣經國資料庫，主因是1977到1987年的威權鬆動階段皆在蔣經國任內，李登輝1988-2000年可說是寧靜革命，而後1988年至2000年，前總統李登輝執政時期也可說是寧靜革命。

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陳儀深表示，台灣民主並非只有李登輝的寧靜革命時期，前面包含美麗島事件等衝撞時期，因此2位總統含括台灣威權到民主的轉型過程，是目前建置資料庫的重點；李登輝日記雖然不多，但基金會保留不少史料，希望1、2年內能完成李登輝資料庫。

陳儀深說，未來將朝完成歷任總統資料庫的目標前進，更期盼未來能立法，建立歷任或個別總統的圖書館，讓學術研究能有相關依據。（編輯：林淑媛）1110119