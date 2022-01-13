紀念蔣經國 退輔會：政府應公允評價兩蔣功過

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（中央社記者游凱翔台北13日電）政戰退役軍人舉行紀念故總統蔣經國音樂會，退輔會主委馮世寬表示，今天所享受民主跟發展成果都是蔣經國帶領所奠定下的基礎；退輔會說，政府對於過去歷史面貌及兩蔣成績、功過，應有公允評價，尊重藍營記憶及感情。

政戰退役軍人系統的復興崗文教基金會下午在大安森林公園舉行「紀念經國先生音樂會」，退輔會主委馮世寬及民進黨籍的退輔會副主委李文忠、復興崗文教基金會董事長退役上校李天鐸、台北市副市長黃珊珊、國民黨立委陳以信及吳斯懷、救國團主任葛永光、蔣家代表蔣方智怡等人出席。

由於民主進步黨籍的李文忠也出席支持這起活動，李天鐸致詞時表示，去年底舉辦音樂會前記者會時，李文忠是首名民進黨員公開肯定故總統蔣經國對台灣貢獻。現場響起如雷掌聲。

馮世寬致詞時也舉例小故事來懷念蔣經國。他回憶，34年前的今天他在空軍擔任情報署長時，突然受到臨時集合的命令，當時前參謀總長郝柏村告訴他們，蔣經國已經離世，「當他宣布這件事時，整個空氣都凝結了，連針掉在地上都能聽見」。

馮世寬說，他擔任退輔會主委後，得知當年蔣經國視察橫貫公路開闢時，他將床位讓給同僚休息，而蔣經國則睡地下，「以他的身分跟地位，應該是睡在床上而不是地下」。

馮世寬表示，今天大家所享受的民主跟發展都是蔣經國帶領所奠定下的基礎，如果沒有開闢橫貫公路、十大建設，怎麼可有現今亞洲四小龍地位。

馮世寬會前接受媒體訪問說，透過這場這音樂會，來紀念蔣經國有前瞻性眼光看到國家發展，並在當時認為台灣應走向民主的時代潮流。他說，今天能建立這國家，是因為他開放黨禁、報禁，最了不起的是開放老榮民回家探親，這是他們在台灣隔離40多年多麼期盼的事情。

葛永光表示，蔣經國給中華民國留下豐富的資產，台灣現在經濟發展都是當時他所奠定下的基礎，從民主轉型、開放黨禁報禁，是蔣經國帶領大家走向民主、兩岸交流的大門，更重要的是，他培育無數中華民國人才。

退輔會也以「為什麼要紀念經國先生」為題發布新聞稿，細數蔣經國對台灣的貢獻。

退輔會指出，面對北京統戰攻勢，蔣經國堅持三不的反共國策，但務實的放棄反攻大陸，改採「三民主義統一中國」號召，也就是將兩岸定位為生活方式及制度之爭，並開放老兵返鄉探親；更在風雨飄搖中推動十大建設，奠定經濟建設的穩固基礎。

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退輔會表示，蔣經國將以往威權統治方式，逐步放寬政治控制，並對民進黨組黨運動相對容忍，面對黨外運動的挑戰及黨政體制守舊，他力排黨國大老的反對，啟動「黨禁」、「報禁」、「國民大會及立法院的改選」等政治議題革新，並在晚年宣布解嚴，使接任的故總統李登輝，在繼承經國先生遺志的名義下順利推動民主改革，這就是舉世稱頌的寧靜革命。

退輔會指出，不同時代統治者都在這塊土地上留下痕跡，對近代影響最鉅大、最直接的當然是兩蔣時代。過去從黨外到民進黨為對抗當時黨國體制統治的正當性，攻訐兩蔣，但政府對於過去歷史面貌及兩蔣的成績、功過，理應有更全面、真實、公允的評價，尊重藍營的記憶及感情，這是尋求藍綠和解，內部團結的一環，這也是紀念蔣經國的意義。（編輯：蘇志宗）1110113