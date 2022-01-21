經國七海園區遭指威權象徵 北市府盼保留歷史脈絡

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（中央社記者陳昱婷台北21日電）以前總統蔣經國故居「七海寓所」為核心的經國七海園區遭促轉會指屬於威權象徵，應改名並檢討文資指定理由。北市府表示，園區盼保留歷史脈絡，過分強調政治正確反而干擾歷史。

座落著故總統蔣經國故居「七海寓所」的經國七海文化園區將在明天開幕、23日對外開放參觀，但促進轉型正義委員會今天表示，此處屬「命名空間」類的威權象徵，將發函台北市政府建議應予改名或作其他配套處置，並檢討相關文資指定理由。

台北市政府發言人陳智菡回應，七海寓所在2006年被指定為直轄市定古蹟，北市府為活化文化資產及周邊區域，委託民間以BOT方式興建經營經國七海文化園區及總統圖書館，希望保留現地歷史脈絡、真實還原歷史名人故居。

陳智菡指出，轉型正義應是藉由反省與和解開啟歷史的契機，是整個社會不斷自我學習與提升的過程，過分強調政治正確或添加過多價值判斷與詮釋，反而是對歷史的干擾。

經國七海文化園區由蔣經國國際學術交流基金會負責營運蔣經國總統圖書館以及管理七海寓所，中華信望愛基金會負責營運七海園區遊客中心。

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根據台北市文化局調查，七海寓所是影響戰後台灣歷史發展最重要的政治領袖蔣經國寓所，蔣經國是反共抗俄體制的主要推動者，晚年又進行解嚴與民主化工作，並推動十大建設、闢建科學園區，積極推展文化建設及福利國政策，可說是台灣現代化工程的大推手。

此外，七海寓所雖是1950至1960年代的新式鋼筋混凝土建築，年代不算久，但現況保存良好，格局、環境皆有一定品質，內部生活空間反映蔣經國家居生活與精神面貌，因此在2006年被指定為市定古蹟。（編輯：張銘坤）1110121