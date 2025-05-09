日籍婦高雄人行道遭撞不治 司機過失致死罪起訴

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（中央社記者洪學廣高雄9日電）61歲日籍婦人3月在高雄中華五福圓環人行道，遭衝上人行道的車輛撞傷送醫，搶救16天不治。肇事張姓司機被依過失致死罪送辦，雄檢經調查，全案於今天偵結提起公訴。

高雄地檢署今天下午指出，日籍婦人3月15日在人行道遭張姓男子駕駛小貨車撞擊受重傷，歷經多天搶救，於4月初不幸身亡；當天檢察官呂尚恩率同法醫趕往高雄長庚醫院相驗，相驗完畢後，核發中英文版本相驗遺體證明書，由家屬領回遺體處理後事。全案依張男涉犯過失致死罪嫌，今天偵結公告提起公訴。

高雄地檢署檢察長黃元冠第一時間責成犯罪被害人保護協會高雄分會，提供家屬必要服務，3月21日下午與犯保高雄分會主委陳保合、主任吳瓊華前往高雄長庚醫院，偕同院方副院長神經外科權威陳武福，協調翻譯與家屬一同至加護病房探視。

黃元冠當場向被害人家屬表達關心，告知一定會釐清車禍原因，也指示犯保高雄分會務必全力協助，要體會外國遊客至異鄉旅遊，家屬無辜發生意外，焦慮無助的同理心。

檢方指出，此案由犯保高雄分會一路相伴，動員協會10多名人員及義務協助善心人士，因應跨國被害情形，家屬在台期間由義務翻譯全程陪同，並特別指派通曉日語律師、心理師，提供法律訴訟協助與急性心理創傷輔導。

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此外，在婦人不幸身亡後，也協助喪葬禮儀服務，並傾聽家屬需求，幫忙調整不同文化下殯葬儀式，陪同蓋棺火化及安排骨灰返國等，展現柔性司法與溫暖關懷。

高雄市一輛自小客車3月15日下午行經前金區中華、五福路口，沿中華三路北上車道行駛時，突然偏右駛上人行道，撞上與兒子一同來台觀光的日本籍婦人。（編輯：吳素柔）1140509