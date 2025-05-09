花蓮酪梨、改良種芒果低溫遲發災情 達救助標準

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（中央社記者張祈花蓮縣9日電）受今年3月中旬低溫影響，花蓮縣3鄉鎮農民通報酪梨及改良種芒果出現開花不著果、結果不良等遲發性災情，縣府組成勘災小組現勘，確認損害程度達救助標準，將協助爭取現金救助。

花蓮縣府接獲公所及農民通報，壽豐鄉、鳳林鎮、瑞穗鄉酪梨及瑞穗鄉改良種芒果出現延遲性災情，8日邀集農業部花蓮區農業改良場、農糧署東區分署組成勘災小組至現地勘查。

經勘災小組勘查，通報地區酪梨及改良種芒果有著果不良、果實畸形或空包彈等遲發災情，酪梨部分，壽豐鄉被害面積3公頃，損害程度20%；鳳林鎮被害面積15公頃、損害程度25%；瑞穗鄉被害面積8.6公頃、損害程度25%。瑞穗鄉改良種芒果被害面積8公頃、損害程度20%。

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花蓮縣府農業處今天指出，經勘查確認，通報農損狀況均已達現金救助啟動標準，將依農業天然災害救助辦法規定，提報農業部爭取公告農業天然災害現金救助，降低農民損失。

花蓮縣府提醒農民，若發現農作物受天然災害影響生長異常，務必主動通報當地公所，將派員勘查及拍照取證，農民也可運用農業部開發的農產業天然災害現地照相App，記錄受災情形，可加快確認受災情形。（編輯：管中維）1140509