員林重劃區幼兒園 114學年度第2學期開園

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（中央社記者鄭維真彰化9日電）彰化縣員林市立重劃區幼兒園去年動工，主體工程今年將完工，縣長王惠美今天視察工程；待內裝及設備完成後，預計114學年度第2學期開園，招收幼幼班至大班共8班、176名孩童，

員林市公所配合彰化縣政府推動公共化教保服務，將「兒6」兒童遊樂場用地籌劃新建員林市立重劃區幼兒園，去年3月舉行動土典禮，彰化縣長王惠美今天前往視察工程。

王惠美致詞表示，感謝教育部國民及學前教育署補助經費，加上縣府補助及公所自籌款，主體工程總經費約新台幣6059萬元，預計今年完工。公所為完善整體幼兒園規劃，將辦理幼兒園環境改善工程及設施設備採購，共1434萬元。

員林市立重劃區幼兒園預計114學年度第2學期開園，招收幼幼班、小班、中班及大班各2班，共有8班，可容納176位孩童。

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王惠美說，員林市立幼兒園包括大埔分班、西東分班、東北分班、鎮興分班，環境老舊，因此設立員林市立重劃區幼兒園加以整合，讓孩子有更好學習環境。

根據縣府資料，幼兒園1樓規劃3間活動室、行政辦公室、健康中心、中央廚房等，2樓包含5間活動室，戶外有開闊空間及綠色植栽，供幼兒活動並可近距離觀察大自然。（編輯：吳素柔）1140509