吳誠文：深化台法科研合作 聚焦太空海洋領域

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（中央社記者張璦台北9日電）國科會主委吳誠文今天指出，台灣與法國科研再深化，除法國國家太空研究中心研發的太空天氣偵測酬載，獲選為台灣福衛九號衛星的國際科學酬載共乘合作夥伴，雙方也正規劃今年針對海洋與太空領域，舉辦雙邊研討會。

吳誠文今天在臉書（Facebook）發文指出，5月6日法國高等教育暨研究部（MESR）前部長霍塔尤（Sylvie Retailleau）來訪國科會，兩人就台法科研合作議題，從目前推動現況到未來發展，有許多深入的討論，他也特別感謝霍塔尤在任時對於台法科研合作的大力支持，並促成雙邊交流持續深化。

吳誠文表示，法國是台灣在歐洲科研合作交流最緊密的夥伴之一，國科會目前與法國MESR簽有雙邊科學與技術合作協議（STC），且與7個法國科研機構也有單獨的合作協議，合作模式完整且多元，包括年輕學人培訓及研習、雙邊人員互訪及合辦研討會、雙邊共同資助研究計畫、新創育成合作，及台法科技獎等。

吳誠文指出，台法雙方合作領域也相當廣泛，除半導體、人工智慧及量子科技等領域外，近年也在海洋、太空領域開啟密切合作。法國是地球與海洋研究大國，台灣則具有豐富的地質環境與生物多樣性，雙方在地質災害、生態永續、海洋生物、海洋再生能源等議題都有極大的合作空間。

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在太空領域，吳誠文表示，台灣國家太空中心（TASA）與法國國家太空研究中心（CNES）已在2023年簽署合作備忘錄，CNES研發的太空天氣偵測酬載，也獲選為台灣福衛九號衛星的國際科學酬載共乘合作夥伴；雙方目前也正規劃，今年針對海洋與太空領域，舉辦雙邊研討會。

吳誠文說，他期待未來與法國及其他歐洲民主國家拓展更多科研與科技產業發展的合作，除了展現台灣生命力，落實總統賴清德「競逐太空、探索海洋」的國家政策，也希望與國際社會共同努力，促進人類美好未來。（編輯：楊蘭軒）1140509