航運業者：第2季逢關稅壓力 散裝市況開低走高

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（中央社記者江明晏台北9日電）海運市場今年首季受惠關稅前的提前拉貨潮，航運業者表示，第2季受對等關稅影響，供需結構面臨壓力，但主要航商持續控艙、減班調節等供，市場呈現量穩價平；散裝業者認為，今年市況將開低走高。

受2025年農曆春節假期提前，以及市場預期美中關稅政策影響，多數客戶為降低通關與關稅風險，選擇提前安排第1季出貨，台驊控股第1季稅後淨利新台幣2.83億元，每股盈餘（EPS）達2.02元，在全球航運與物流市場回穩帶動下，3大事業群同步成長。

展望2025年第2季，台驊指出，儘管海運市場仍受全球總體運力供過於求，以及美國進口關稅政策不確定性等因素干擾，整體供需結構面臨壓力，但主要航商持續執行控艙、減班等供給調節措施，運價水準得以維持相對穩定，市場呈現量穩價平的格局。

空運方面，台驊指出，受美中貿易政策調整預期影響，中國出口型電商客戶對美出貨節奏略有放緩。

針對散裝航運市場，正德表示，近期美元急貶，正德收取的運費以美元計費，但相對支付的油料、港口、維修與造船貸款等費用，以及船員薪資也都是以美元計價，會產生自然避險，對正德影響不是太大。

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正德說明，2025年紅海航道逐步恢復，有望降低運輸成本，緩解供應鏈壓力；隨著南美穀物出貨旺季到來，以及後續可望有龐大的俄烏戰後重建需求將推升原物料運輸貿易；而日趨嚴謹的環保法規推動下的船舶降速或退役，致使散裝運力供給的逐漸減少，今、明年散裝新造船數量偏低，樂觀看今年散裝市況將呈現開低走高趨勢。

中菲行首季每股盈餘1.63元，較去年同期增加3.2%。中菲行表示，面對現今因美國關稅政策、地緣政治及紅海危機造成的混亂市場，將會強化價值服務，營運有望更上層樓。（編輯：張良知）1140509