洪申翰出席身障就業博覽會 助跨出社會眼光藩籬

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（中央社記者蘇木春台中9日電）勞動部勞動力發展署中彰投分署今天與地方政府辦身心障礙者就業博覽會，勞動部長洪申翰說，希望讓身障者跨出社會某些眼光藩籬，更大程度參與社會，甚至到企業與產業貢獻能力。

博覽會在台中世界貿易中心登場，31家廠商參與徵才，多家導入職務再設計經驗，共釋出超過500個職缺，洪申翰、中彰投分署長劉秀貞、台中市政府勞工局長林淑媛及彰化縣、南投縣地方政府代表等出席。

洪申翰接受媒體聯訪表示，很多身障者很有能力，但社會或企業不夠了解，會有一些阻礙，對身障者是很大挑戰。

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他說，博覽會有就業輔導、職業訓練，甚至面試結合職務再設計，希望讓更多企業更了解不同障別身障者有能發揮的才能。

洪申翰表示，因應身心障礙者權益保障法修法，勞動部制定定額進用相關政策，感謝很多企業配合，定額進用達成目標越來越高。勞動部有很多職訓，尤其職務再設計甚至尋職津貼，希望協助身障者更大步參與社會就業。（編輯：李明宗）1140509