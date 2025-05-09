加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

洪申翰出席身障就業博覽會 助跨出社會眼光藩籬

2025/5/9 14:28（5/9 14:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
勞動部勞動力發展署中彰投分署9日在台中世界貿易中心辦身心障礙者就業博覽會，勞動部長洪申翰（前右2）到場了解攤位徵才情形。中央社記者蘇木春攝 114年5月9日
勞動部勞動力發展署中彰投分署9日在台中世界貿易中心辦身心障礙者就業博覽會，勞動部長洪申翰（前右2）到場了解攤位徵才情形。中央社記者蘇木春攝 114年5月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中9日電）勞動部勞動力發展署中彰投分署今天與地方政府辦身心障礙者就業博覽會，勞動部長洪申翰說，希望讓身障者跨出社會某些眼光藩籬，更大程度參與社會，甚至到企業與產業貢獻能力。

博覽會在台中世界貿易中心登場，31家廠商參與徵才，多家導入職務再設計經驗，共釋出超過500個職缺，洪申翰、中彰投分署長劉秀貞、台中市政府勞工局長林淑媛及彰化縣、南投縣地方政府代表等出席。

洪申翰接受媒體聯訪表示，很多身障者很有能力，但社會或企業不夠了解，會有一些阻礙，對身障者是很大挑戰。

google news透過 Google News追蹤中央社

他說，博覽會有就業輔導、職業訓練，甚至面試結合職務再設計，希望讓更多企業更了解不同障別身障者有能發揮的才能。

洪申翰表示，因應身心障礙者權益保障法修法，勞動部制定定額進用相關政策，感謝很多企業配合，定額進用達成目標越來越高。勞動部有很多職訓，尤其職務再設計甚至尋職津貼，希望協助身障者更大步參與社會就業。（編輯：李明宗）1140509

洪申翰
郭智輝稱看不下去可離開 勞長：有更包容表達方式職安法將修法 增霸凌專章、提高死亡職災刑責
博覽會
連江縣課程博覽會仁愛國小場 展現雙語授課特色中興大學系所博覽會登場 61攤位展示多元特色
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：