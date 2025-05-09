殲10擊落法製戰機 胡錫進：大量國家恐重新考慮軍購

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北9日電）巴基斯坦9日表示，中國製戰機殲10擊落印度使用的法國製飆風戰機。前環球時報總編輯胡錫進稱，若消息屬實，大量發展中國家會重新考慮軍事採購，尤其是武器需求旺盛的中東地區國家。

據德國之聲、星島日報等媒體報導，巴基斯坦首次在實戰中使用中國製造的霹靂15長程對空飛彈，並部署中國自行研發的戰機。

此項消息讓負責生產戰機的中國航空工業集團旗下的成都飛機工業公司股票一度大漲，7日該股上漲17.05%，創下去年10月以來的最大單日漲幅。

路透社9日也引述兩名美國官員說法，增加巴基斯坦使用中國製戰機擊落印度戰機一事的可信度。

一名匿名的美國官員表示，巴基斯坦使用中國研發的戰機殲10對印度戰鬥機發射飛彈的可信度很高，至少擊落兩架戰鬥機。另一名官員表示，至少有一架被擊落的印度戰機是法國製造的飆風戰機。

巴基斯坦國防部長阿瑟夫（Khawaja Muhammad Asif）9日表示，殲10被用於擊落印度新購的3架法國製造的飆風戰機。

前環球時報總編輯胡錫進在微博上表示，如果中國殲10C戰機和霹靂15飛彈擊落法國飆風戰機的消息被正式確認，將是中國殲10戰機首次在空戰中擊落對方戰機，也是法國飆風戰機首次被擊落，「這個消息對國際軍購市場的攻擊將是核爆級別的」。

透過 Google News 追蹤中央社

胡錫進分析，飆風戰機每架價格高達2億多美元，是殲10C的3至4倍。因為西方武器昂貴且買入國家都會受到政治上的牽制，大量發展中國家都會重新考慮自己的選擇，尤其是錢多、武器需求旺盛的中東地區，「那裡的軍購商朝中國看將是擋不住的趨勢」。

印度控制的克什米爾（Kashmir）地區4月22日發生恐怖攻擊事件，至少26人喪命，印度指控巴基斯坦涉案，並在5月7日對巴基斯坦領土發射多枚飛彈後，雙方沿著克什米爾邊境激烈交火。綜合法新社與路透社報導，截至昨天上午，至少有43人身亡。（編輯：謝怡璇/吳柏緯）1140509