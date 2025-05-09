捲入調查官余正煌案 嘉市2員警調職

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（中央社記者姜宜菁嘉義市9日電）北檢偵辦調查官余正煌涉違銀行法案，另查出嘉義市刑大2名員警涉洩漏個資給幫派分子；嘉義市警察局今天表示，涉案2員警職務異動，待司法偵審結果後，追究相關行政責任。

台北地檢署偵辦調查官余正煌涉違銀行法案，另查出嘉義市刑大2名員警涉洩漏個資給幫派分子，昨天再發動搜索約談，最後嘉義市警察局刑警大隊林姓偵查佐以10萬元交保，謝姓員警無保請回。

嘉義市警察局督察長郭志豪今天表示，全案發生在110年，謝姓員警和林姓偵查佐因受他人請託，以警用資訊系統代查個人資料，並將資料傳送他人，屬本局自檢案件，由警局移送台北地方檢察署偵辦。

郭志豪說，尚待檢、警、調調查釐清2員警與案件關聯，而嘉義市警察局今天針對林、謝2人職務調動，林姓偵查佐改調非主管職，謝姓警員改調二分局。

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嘉義市警察局強調，後續依偵審結果，追究相關人員行政責任，並全力配合檢調單位釐清案情；如有不法情事，依法從嚴究辦。

由於發生此案，嘉義市警察局將加強抽查稽核的強度，未來將利用各項集會或透過書面的方式，告知警用資訊系統使用範疇。（編輯：吳素柔）1140509