經部4大國營事業招募生力軍 起薪上看4.5萬

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（中央社記者曾智怡台北9日電）經濟部4大國營事業持續招募生力軍，經濟部今天表示，今年台電、中油、台糖與台水暫定招考386人，起薪上看新台幣4.4至4.5萬元，甄試簡章預定7月9日上網公告，11月9日舉行甄試初（筆）試。

經濟部所屬國營事業為加速改善人力結構、傳承核心技術及經驗，將於114年度統籌辦理所屬事業專科以上層級新進職員甄試，招募新秀加入國營事業行列。

經濟部透過新聞稿說明，招考暫定總名額386名，用人事業包含台糖、台電、台灣中油及台水等4家公司，初（筆）試日期為114年11月9日。

經濟部指出，本次甄試招考類別及招考名額有企管79人、人資11人、財會17人、大眾傳播4人、資訊20人、文化資產3人、政風6人、地政11人、土木21人、建築3人、機械51人、電機88人、儀電13人、環工14人、職業安全衛生5人、畜牧獸醫4人、農業4人、化學3人、化工製程18人、石油開採3人、地球物理4人、生態4人。

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起薪方面，經濟部說明，本屆招考新進職員起薪約4.4萬元至4.5萬元，如有調整，依調整後薪給標準辦理。其後得視工作績效逐步晉升，預估進用後第5年，月薪最高可突破6萬元。

經濟部補充，甄試簡章預定7月9日於甄試網站公告，各類別詳細考試科目、應考資格、報名方式、報名日期及其他事項屆時可參閱簡章內容，不另販售紙本簡章。（編輯：張良知）1140509