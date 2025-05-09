朱立倫言論爭議 簡舒培、蔣萬安針鋒相對

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（中央社記者陳昱婷、劉建邦台北9日電）國民黨主席朱立倫以希特勒比喻總統賴清德，引發德國在台協會及多國駐台機構關切。民進黨台北市議員簡舒培今天質詢台北市長蔣萬安此事時，兩人一來一往，針鋒相對。

朱立倫7日說，賴總統對在野黨的所作所為，就是在做希特勒做的事。但德國在台協會表示，現在的台灣絕不能與國家社會主義暴政相比，呼籲中國國民黨避免不恰當且缺乏歷史敏感度的類比。

民主進步黨台北市議員林亮君今天在台北市議會質詢時問，朱立倫的言論顯然已踩到紅線，但面對德國在台協會指正，朱立倫反而質疑是外國政府干預內政，蔣萬安是否認同此立場。

蔣萬安表示，不恰當就是不恰當，但若要檢視朱立倫，也應不分黨派，以一致標準檢視高雄市長陳其邁等民進黨政治人物也曾經說過類似的言論。他並反問林亮君：「妳敢說陳其邁言論不恰當嗎？妳又不敢講。」

林亮君質疑蔣萬安認為德國不是用一致標準對待此事。蔣萬安則強調，他尊重德國在台協會說法。

簡舒培質詢說，德國在台協會的聲明被法國、荷蘭、比利時等5個駐台國外機構轉發，以色列駐台辦事處也發文表達不妥，卻有國民黨政治人物要求德國在台協會道歉，甚至說要是干涉內政、應驅逐出境。

簡舒培問，這7個國家共有400多名選手參加2025世界壯年運動會，若這些選手在賽場抗議，蔣萬安要如何處理，是否會配合國民黨內意見將其驅逐出境。

蔣萬安答詢表示，他已表達立場，並反問簡舒培對陳其邁等同黨政治人物發表類似言論的態度，質疑簡舒培只敢檢視別人、不敢檢視自己黨內的人。

簡舒培說，難道蔣萬安遇到選手抗議時要回應此說法，並批評蔣萬安胡扯。蔣萬安則說自己標準一致，是簡舒培雙重標準。

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兩人一來一往，直到5分鐘質詢時間結束仍在議場內互嗆，議長戴錫欽出聲提醒仍止不住兩人針鋒相對。

接著質詢的國民黨台北市議員詹為元表示，藍綠都有政治人物拿希特勒或納粹做類比，美國也有政治人物曾以希特勒或納粹來批評他黨，呼籲所有人都要以相同標準看待事物，且重點是希望以史為鏡、反對獨裁。（編輯：方沛清、梁君棣）1140509