租用國有林不只種樹 養蜂、種香菇發展林下經濟

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（中央社記者蕭博陽南投縣9日電）租用國有林地不只能種樹，也能從事林下經濟，如生產段木香菇、木耳、森林蜂產品、台灣金線連等。南投林業分署今天舉辦說明會邀有意投入的承租人加入，後續提供資源與協助。

協助國有林地承租人提升林地利用效益、拓展多元經營機會，農業部林業及自然保育署南投分署在埔里工作站舉辦「林下經濟輔導計畫說明會」，邀轄內國有林承租人參加，說明最新林下經濟輔導計畫與申請流程，正式從單一造林模式邁向多元經營轉型路徑。

南投分署發布新聞稿表示，除政策說明與法規解析，更有輔導團隊規劃一系列實務課程、場域培訓，協助國有林地承租人從「不知道怎麼開始」到「踏實經營見成果」；另外，埔里工作站以段木香菇、木耳、森林蜂產品、台灣金線連為推廣重點，是林下經濟入門選擇。

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南投分署表示，段木香菇、木耳適合中低海拔、陰溼闊葉林地；森林蜂產品生產蜂蜜、蜂巢塊等副產物，不同季節花源不同，產出蜂蜜風味各具特色；台灣金線連屬多年生藥用植物，全草可入藥，具一定經濟價值，喜歡高溼度遮蔭環境，可與段木香菇、木耳混合經營。

南投分署指出，林下經濟開放經營項目今年新增竹笙、絞股藍、台灣白及，竹笙通常用於中藥和食材，含多種維生素及微量元素，具極高抗氧化性；絞股藍又稱七葉膽，常用於中藥，有「南方人參」之稱；台灣白及屬多年生草本植物，具觀賞與藥用價值，台灣已建立組織培養繁殖栽培體系，可大量繁殖種苗。（編輯：管中維）1140509