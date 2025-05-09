高雄高爾夫球場施作滯洪池　預計6月中完工

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（中央社記者林巧璉高雄9日電）高雄高爾夫球場租約屆滿，且遭查出違法使用農藥，被高市府收回土地。水利局近日進場施作坡地水土保持工程，預定設置2座滯洪沉砂池，工程預計6月中旬完工。

水利局今天新聞稿表示，為因應汛期與坡地出流風險，依法進場施作坡地水土保持工程，預定設置2座滯洪池，總滯洪容量達3.7萬噸；並同步清理雜木、垃圾及廢棄屋舍，維護良好水環境與周邊安全。

水利局指出，近年極端降雨頻繁，前高雄高爾夫球場坡地區域於113年數次豪雨期間出現坡面逕流集中、下游排水壓力劇增等問題，原經營單位無視多次限期改善通知，未提出改正計畫，反映長期管理疏漏，影響下游公共安全。

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此外，針對外界質疑滯洪池設於高處無洪可滯，水利局則澄清，球場地勢自西向東傾斜，逕流最終流向鳥松區松藝路。暴雨期間最大逕流量可達18.78立方公尺/秒，對下游造成壓力。

此次施作的滯洪池設於10號池與練習場區，10號池旁大型滯洪池為球場最低處，結合控流設施，能有效削減洪峰、延緩洪水、有效降低鳥松區本館路與球場路、鳳山區澄清路與赤山地區、三民區本和里周邊等易淹水區域所承受的排水壓力，強化整體坡地逕流管理。（編輯：方沛清）1140509