紐約州檢察長詹樂霞遭刑事調查 曾控川普詐欺

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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）多家報紙今天報導，美國司法部已對紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）涉嫌抵押貸款詐欺展開刑事調查。詹樂霞是美國總統川普一大政敵，曾以民事詐欺罪名指控川普。

法新社報導，川普任命的聯邦住房金融局（FHFA）局長先前聲稱，詹樂霞疑似偽造維吉尼亞州與紐約州房產相關紀錄，以利取得更好的貸款條件。司法部隨後展開調查。

詹樂霞否認有任何不當行為，上個月報導稱她可能成為調查目標時，詹樂霞發表聲明說，她「不會被霸凌者恫嚇」。

最早揭露這項調查的「阿爾巴尼時代聯合報」（Albany Times-Union）與「衛報」（The Guardian）指出，對詹樂霞房地產交易的刑事調查涉及司法部和聯邦調查局（FBI）。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導說，據信這是川普政府首次對一名曾對川普採取行動的執法官員進行刑事調查。

詹樂霞是民主黨人，曾對川普提起民事詐欺訴訟，引發川普盛怒，川普去年在此案中被勒令支付巨額罰款。

川普及其盟友在紐約審判期間經常攻擊詹樂霞。據報川普自今年1月重返白宮以來，將報復敵人列為首要任務。聯邦調查局與司法部參與調查川普刑事案件的人員已遭開除，這是秋後算帳行動之一。

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根據華郵報導，大陪審團已發出傳票，內容與一份抵押貸款的申請書有關。詹樂霞在申請書中表示，維吉尼亞州的一處房產將是她的主要住所。

華郵提到，詹樂霞的律師羅艾爾（Abbe Lowell）在致美國司法部長邦迪（Pam Bondi）的信中表示，他的當事人實際上是幫助侄女（或外甥女）購買房產，而且文件明確寫明她不會住在此房產內。（譯者：屈享平/核稿：盧映孜）1140509