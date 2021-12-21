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紐約州檢察長查集團財務 川普告侵害憲法權

2021/12/21 10:55
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（中央社紐約20日綜合外電報導）美國前總統川普今天控告紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James），試圖藉此阻止詹樂霞長年針對他公司的民事調查。

向紐約州聯邦法院提出的訴狀宣稱，民主黨籍的詹樂霞出於政治動機調查川普，侵害川普的憲法權利。

「她的任務僅僅出於政治惡意，試圖騷擾、恐嚇和報復她視為政敵的普通公民。」

詹樂霞調查川普集團（Trump Organization）是否違法謊報資產價值，藉此獲取銀行和稅務利益。

詹樂霞今天發表聲明，形容川普提告是試圖針對這起調查發動「附帶攻擊」，「我們的調查會不受影響地繼續下去，因為沒人能凌駕於法律之上，即使是名叫川普的人」。

「華盛頓郵報」（Washington Post）本月稍早報導，詹樂霞要求川普明年1月7日親自到她辦公室作證。

詹樂霞懷疑川普集團在申請銀行貸款時，浮報特定資產價值，後來申報資產時又為減稅少報價值，因此於2019年3月發起調查。

2020年10月，擔任川普集團執行副總裁的川普次子艾瑞克．川普（Eric Trump）已為此案接受詹樂霞辦公室問話。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1101221

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